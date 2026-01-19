Після 9-ої ранку для Харківщини виникла загроза керованих авіабомб, а згодом і балістичного озброєння, передає 24 Канал.

Дивіться також Триває атака БпЛА, є загроза балістики: у яких областях тривога

Які наслідки атаки Росії на Харків?

У період з 09:26 по 10:20 у Харкові чули щонайменше 6 вибухів. Один з ударів стався у Слобідському районі міста.

Ворог продовжує обстріл міста – ще зафіксовані прильоти,

– написав мер Ігор Терехов о 10:13.

Пізніше очільник ОВА Олег Синєгубов підтвердив російську атаку. О 10:22 він написав: "У Харкові пролунала серія вибухів. Детальна інформація з'ясовується".

До слова, моніторингові канали повідомляли про виходи балістики з Брянської області у напрямку Харківщини. У мережі зазначають, що з 09:50 Харків перебуває під ударом реактивної артилерії, ймовірно разом з балістичними ракетами.