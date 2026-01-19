Де найбільша загроза, інформують Повітряні сили. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.
Де фіксують ворожі повітряні цілі?
Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград/Синельникове з північного заходу. Відбій ракетної небезпеки. Київська та Чернігівська область – ракетна небезпека. Полтавщина: БпЛА в напрямку Скороходове та Берестин (Харківщина). Харківщина: БпЛА повз Слобожанське та Кигичівку курсом на Сахновщину, БпЛА в напрямку Шевченкового зі сходу. Запорізька область: БпЛА курсом на Комишуваху та Малокатеринівку. Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку на чи повз Губиниху, курс південно-східний. Вибухи в Одесі. Близько десятка БпЛА атакують місто. Серія вибухів пролунала у Дніпрі. Також вибухи чули у Запоріжжі та Сумах.
