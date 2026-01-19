Где наибольшая угроза, информируют Воздушные силы. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.

Где фиксируют вражеские воздушные цели?

02:45, 19 января КАБ на Сумщину. 02:44, 19 января Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. 02:33, 19 января БпЛА на южных окраинах Запорожья, курс южный. БпЛА курсом на Днепр с северо-востока и юга. БпЛА мимо Синельниково и Славгород курсом на Вольнянск с северо-востока. 02:17, 19 января Днепропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград/Синельниково с северо-запада. 02:15, 19 января Отбой ракетной опасности. 02:01, 19 января Киевская и Черниговская область – ракетная опасность. 02:00, 19 января Полтавщина: БпЛА в направлении Скороходово и Берестин (Харьковская область). Харьковщина: БпЛА мимо Слобожанского и Кигичевки курсом на Сахновщину, БпЛА в направлении Шевченково с востока. Запорожская область: БпЛА курсом на Камышеваху и Малокатериновку. Днепропетровская область: БпЛА в направлении на или мимо Губиниху, курс юго-восточный. 01:40, 19 января Взрывы в Одессе. Около десятка БпЛА атакуют город. 01:00, 19 января Серия взрывов прогремела в Днепре. Также взрывы слышали в Запорожье и Сумах.

