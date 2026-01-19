Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО вночі?

Уночі проти понеділка, 19 січня, ворог використав 145 БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотники інших типів з напрямків Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда, Донецьк – ТОТ України, близько 90 із них – "Шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів,

– пишуть захисники.

Водночас зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на п'яти локаціях.

Робота української ППО / Фото Повітряних сил ЗСУ

Які наслідки російських атак?