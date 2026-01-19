Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Як відпрацювала ППО вночі?
Уночі проти понеділка, 19 січня, ворог використав 145 БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотники інших типів з напрямків Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда, Донецьк – ТОТ України, близько 90 із них – "Шахеди".
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів,
– пишуть захисники.
Водночас зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на п'яти локаціях.
Робота української ППО / Фото Повітряних сил ЗСУ
Які наслідки російських атак?
Нагадаємо, у ніч проти 19 січня Росія атакувала Одесу дронами. Очільник МВА Сергій Лисак розповів, що внаслідок нічної ворожої атаки в місті пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури.
Крім того, російські окупанти здійснили атаку на Україну вночі 18 січня. Ворожий ударний безпілотник атакував житловий сектор у Холодногірському районі міста Харкова. В результаті обстрілу сталися руйнації та пожежа. Горіли житловий будинок та дах альтанки на загальній площі 150 метрів квадратних.
Також 18 січня внаслідок російської атаки виникла пожежа на одному з підприємств у Хмельницькому районі. Пожежу ліквідовано підрозділами ДСНС. Інформація щодо загиблих та травмованих не надходила.