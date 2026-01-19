Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Как отработала ПВО ночью?
В ночь на понедельник, 19 января, враг использовал 145 БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда, Донецк – ВОТ Украины, около 90 из них – "Шахеды".
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов,
– пишут защитники.
В то же время зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на пяти локациях.
Какие последствия российских атак?
Напомним, в ночь на 19 января Россия атаковала Одессу дронами. Глава МВА Сергей Лысак рассказал, что в результате ночной вражеской атаки в городе повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.
Кроме того, российские оккупанты совершили атаку на Украину ночью 18 января. Вражеский ударный беспилотник атаковал жилой сектор в Холодногорском районе города Харькова. В результате обстрела произошли разрушения и пожар. Горели жилой дом и крыша беседки на общей площади 150 квадратных метров.
Также 18 января в результате российской атаки возник пожар на одном из предприятий в Хмельницком районе. Пожар ликвидирован подразделениями ГСЧС. Информация о погибших и травмированных не поступала.