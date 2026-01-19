Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Продолжается атака БпЛА, есть угроза баллистики: в каких областях тревога

Как отработала ПВО ночью?

В ночь на понедельник, 19 января, враг использовал 145 БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда, Донецк – ВОТ Украины, около 90 из них – "Шахеды".

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов,

– пишут защитники.

В то же время зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на пяти локациях.

Работа украинской ПВО / Фото Воздушных сил ВСУ

Какие последствия российских атак?