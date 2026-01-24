У Харкові, зокрема, відомо про влучання, про що написав міський голова Ігор Терехов. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Дивіться також Окупанти запустили дрони по Україні, ціллю може стати Київ: де зараз є загроза удару

У яких містах пролунали вибухи та які наслідки?

Після півночі російська армія спрямувала ударні безпілотники на Харків. У місті пролунали вибухи, про що повідомили місцеві.

Одразу мер Харкова Ігор Терехова написав у соціальних мережах, що ворог завдав удару БпЛА типу "Шахед" по Індустріальному району.

Маємо влучання ворожого БпЛА "Шахед" по місту. Наслідки уточнюються,

– зазначив він.

В обласній військовій адміністрації уточнили, що на цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Але, попередньо, у багатоквартирному будинку загорілася квартира.

Водночас ЗМІ повідомили, що вибух пролунав у Черкасах. Також з повідомлення моніторів відомо, що велика група БпЛА рухається у напрямку Київської області.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Зауважимо, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло говорив 24 Каналу, що ворог буквально марить тим, аби в Україні був режим цілодобової повітряної тривоги.

Що атакувала Росія упродовж дня 23 січня?