В Харькове, в частности, известно о попадании, о чем написал городской голова Игорь Терехов. Рассказываем, что известно на данный момент.

В каких городах прогремели взрывы и какие последствия?

После полуночи российская армия направила ударные беспилотники на Харьков. В городе прогремели взрывы, о чем сообщили местные.

Сразу мэр Харькова Игорь Терехова написал в социальных сетях, что враг нанес удар БпЛА типа "Шахед" по Индустриальному району.

Имеем попадание вражеского БпЛА "Шахед" по городу. Последствия уточняются,

– отметил он.

В областной военной администрации уточнили, что на эту минуту информация о пострадавших не поступала. Но, предварительно, в многоквартирном доме загорелась квартира.

В то же время СМИ сообщили, что взрыв прогремел в Черкассах. Также из сообщения мониторов известно, что большая группа БпЛА движется в направлении Киевской области.

Заметим, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло говорил 24 Каналу, что враг буквально грезит тем, чтобы в Украине был режим круглосуточной воздушной тревоги.

Что атаковала Россия в течение дня 23 января?