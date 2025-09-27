Россия не уменьшает интенсивность боевых действий на всех направлениях фронта. Это касается и Херсонщины. Там оккупанты пытаются перегруппировать силы, чтобы продвигаться вперед.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, отметив, что несколько последних недель ситуация на Херсонском направлении почти не меняется. Там она довольно непростая.

Как действуют россияне на Херсонском направлении?

Владислав Волошин отметил, что враг на Херсонском направлении наносит мощные удары и осуществляет обстрелы по правому берегу Днепра. Также пытается взять под контроль островную зону.

За минувшие сутки (26 сентября 2025 – 24 Канал) зафиксировано 4 вражеские попытки штурмовых действий. Все они были сконцентрированы возле Антоновского автомобильного и Антоновского железнодорожного мостов,

– сказал он.

Россияне пытаются вытеснить Силы обороны Украины с собственных позиций, чтобы занять их. Если оккупантам это удастся, то они будут иметь выход к Днепру, чтобы осуществлять диверсионные действия и размещать на этом плацдарме различные виды собственного вооружения для обстрелов правого берега.

Какова ситуация на Херсонском направлении: карта

Несмотря на постоянные попытки достичь целей командования, уже более года оккупанты не имеют никаких успехов.

По данным нашей разведки, противник пытается осуществлять перегруппировку и ротацию тех наблюдательных постов, которые есть на некоторых островах Днепра. Это в основном касается юга этой зоны, ведь там оккупанты имеют под контролем несколько небольших островов,

– отметил спикер Сил обороны Юга Украины.

Силы обороны на тех участках атакуют и уничтожают наблюдательные пункты россиян. Кроме того, наши защитники прилагают максимум усилий, чтобы помешать вражеским штурмовым группам осуществлять новые попытки атак.

Какие успехи россиян на Херсонском направлении?