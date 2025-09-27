Росія не зменшує інтенсивність бойових дій на всіх напрямках фронту. Це стосується і Херсонщини. Там окупанти намагаються перегруповувати сили, аби просуватись вперед.

Про це в етері 24 Каналу розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, зазначивши, що декілька останніх тижнів ситуація на Херсонському напрямку майже не змінюється. Там вона доволі непроста.

Як діють росіяни на Херсонському напрямку?

Владислав Волошин зазначив, що ворог на Херсонському напрямку завдає потужних ударів та здійснює обстріли по правому берегу Дніпра. Також намагається взяти під контроль острівну зону.

За минулу добу (26 вересня 2025 рік – 24 Канал) зафіксовано 4 ворожі спроби штурмових дій. Всі вони були сконцентровані біля Антонівського автомобільного й Антонівського залізничного мостів,

– сказав він.

Росіяни намагаються витіснити Сили оборони України з власних позицій, щоб зайняти їх. Якщо окупантам це вдасться, то вони матимуть вихід до Дніпра, щоб здійснювати диверсійні дії та розміщувати на цьому плацдармі різні види власного озброєння для обстрілів правого берега.

Яка ситуація на Херсонському напрямку: карта

Попри постійні спроби досягти цілей командування, вже понад рік окупанти не мають жодних успіхів.

За даними нашої розвідки, противник намагається здійснювати перегрупування і ротацію тих спостережних постів, які є на деяких островах Дніпра. Це в основному стосується півдня цієї зони, адже там окупанти мають під контролем декілька невеликих островів,

– зауважив речник Сил оборони Півдня України.

Сили оборони на тих ділянках атакують та знищують спостережні пункти росіян. Крім того, наші захисники докладають максимум зусиль, щоб завадити ворожим штурмовим групам здійснювати нові спроби атак.

Які успіхи росіян на Херсонському напрямку?