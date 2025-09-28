Враг массированно ударил ракетами и дронами: сколько целей было уничтожено
- Россия запустила 593 ударных БпЛА и 48 ракет, более 600 воздушных целей были обезврежены украинскими военными.
- Пять ракет и 31 ударный БПЛА попали на 16 локациях, обломки упали на 25 локациях.
Ночью 28 сентября Россия применила против Украины ударные БПЛА, а также ракеты воздушного и морского базирования. В общей сложности было запущено 643 цели.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Вражеское вооружение летело с разных направлений.
Как отработала ПВО во время массированной атаки?
Российская армия запустила немало ракет и дронов различных типов. Большое количество целей двигалось на Киев. Враг осуществил атаку с помощью:
- 593 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотников других типов из Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска и с временно оккупированного Крыма (аэродромы Чауда, Кача);
- двух реактивных БпЛА типа "Бандероль" из Курской области;
- двух аэробаллистических ракет Х-47М2 “Кинжал” из Липецкой области;
- 38 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области;
- 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
Силами украинских пилотов, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и беспилотных систем и мобильных огневых групп Сил обороны Украины обезврежено 611 воздушных целей.
Защитники неба сбили или подавили сигнал 566 вражеских "Шахедов", "Гербер" и беспилотников других типов. Также цели не достигли оба реактивные БПЛА типа "Бандероль", 35 ракет Х-101 и 8 ракет "Калибр".
Пять ракет и 31 ударный БпЛА попали на 16 локациях, обломки упали на 25 локациях.
Какие последствия атаки по Украине 28 сентября?
В Киеве нынешняя атака нанесла больше всего последствий. В столице пожары и разрушения произошли в жилых домах, на АЗС и в Институте кардиологии. Падение обломков зафиксировано по меньшей мере в шести районах. По меньшей мере четыре человека погибли, среди них – ребенок. А 13 жителей ранены в результате обстрела.
В результате ночной атаки на Запорожье есть раненые, трое из них – дети. Вражеское оружие повредило 14 многоэтажек, 9 частных домов, учебное заведение и производственные помещения.
Российские дроны нанесли разрушения во время атаки на Сумы, попав по автомобильной стоянке. Там горели грузовики, но пожар удалось быстро потушить и пострадавших нет.
В Одесской области ночью было повреждено одно из предприятий, где возник пожар. Возгорание ликвидировали.
Из-за очередной массированной атаки со стороны оккупантов Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал к жесткому давлению всего мира на Россию, подчеркнув необходимость прекращения российского импорта.