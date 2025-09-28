Укр Рус
28 сентября, 10:55
4

Враг массированно ударил ракетами и дронами: сколько целей было уничтожено

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • Россия запустила 593 ударных БпЛА и 48 ракет, более 600 воздушных целей были обезврежены украинскими военными.
  • Пять ракет и 31 ударный БПЛА попали на 16 локациях, обломки упали на 25 локациях.

Ночью 28 сентября Россия применила против Украины ударные БПЛА, а также ракеты воздушного и морского базирования. В общей сложности было запущено 643 цели.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Вражеское вооружение летело с разных направлений.

Как отработала ПВО во время массированной атаки?

Российская армия запустила немало ракет и дронов различных типов. Большое количество целей двигалось на Киев. Враг осуществил атаку с помощью:

  • 593 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотников других типов из Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска и с временно оккупированного Крыма (аэродромы Чауда, Кача);
  • двух реактивных БпЛА типа "Бандероль" из Курской области;
  • двух аэробаллистических ракет Х-47М2 “Кинжал” из Липецкой области;
  • 38 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области;
  • 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Силами украинских пилотов, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и беспилотных систем и мобильных огневых групп Сил обороны Украины обезврежено 611 воздушных целей.

Защитники неба сбили или подавили сигнал 566 вражеских "Шахедов", "Гербер" и беспилотников других типов. Также цели не достигли оба реактивные БПЛА типа "Бандероль", 35 ракет Х-101 и 8 ракет "Калибр".

Пять ракет и 31 ударный БпЛА попали на 16 локациях, обломки упали на 25 локациях.

ПВО уничтожила большинство вражеских целей / Инфографика Воздушных Сил ВСУ

Какие последствия атаки по Украине 28 сентября?

  • В Киеве нынешняя атака нанесла больше всего последствий. В столице пожары и разрушения произошли в жилых домах, на АЗС и в Институте кардиологии. Падение обломков зафиксировано по меньшей мере в шести районах. По меньшей мере четыре человека погибли, среди них – ребенок. А 13 жителей ранены в результате обстрела.

  • В результате ночной атаки на Запорожье есть раненые, трое из них – дети. Вражеское оружие повредило 14 многоэтажек, 9 частных домов, учебное заведение и производственные помещения.

  • Российские дроны нанесли разрушения во время атаки на Сумы, попав по автомобильной стоянке. Там горели грузовики, но пожар удалось быстро потушить и пострадавших нет.

  • В Одесской области ночью было повреждено одно из предприятий, где возник пожар. Возгорание ликвидировали.

  • Из-за очередной массированной атаки со стороны оккупантов Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал к жесткому давлению всего мира на Россию, подчеркнув необходимость прекращения российского импорта.