Ночью 28 сентября Россия применила против Украины ударные БПЛА, а также ракеты воздушного и морского базирования. В общей сложности было запущено 643 цели.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Вражеское вооружение летело с разных направлений.

Как отработала ПВО во время массированной атаки?

Российская армия запустила немало ракет и дронов различных типов. Большое количество целей двигалось на Киев. Враг осуществил атаку с помощью:

593 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотников других типов из Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска и с временно оккупированного Крыма (аэродромы Чауда, Кача);

двух реактивных БпЛА типа "Бандероль" из Курской области;

двух аэробаллистических ракет Х-47М2 “Кинжал” из Липецкой области;

38 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области;

8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Силами украинских пилотов, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и беспилотных систем и мобильных огневых групп Сил обороны Украины обезврежено 611 воздушных целей.

Защитники неба сбили или подавили сигнал 566 вражеских "Шахедов", "Гербер" и беспилотников других типов. Также цели не достигли оба реактивные БПЛА типа "Бандероль", 35 ракет Х-101 и 8 ракет "Калибр".

Пять ракет и 31 ударный БпЛА попали на 16 локациях, обломки упали на 25 локациях.

ПВО уничтожила большинство вражеских целей / Инфографика Воздушных Сил ВСУ

Какие последствия атаки по Украине 28 сентября?