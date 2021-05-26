Во время стрельбы в Калифорнии убили по меньшей мере 8 человек

26 мая 2021 , 19:53
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Источник:

CNN

В железнодорожном дворике в городе Сан-Хосе, штат Калифорния, 26 мая застрелили по меньшей мере 8 человек. О количестве раненых пока не сообщили.

Стрелок уже мертв. Его личность еще не установили. Об этом сообщили местные чиновники.

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Власти пока не сообщают возможного мотива. Расследование продолжается.

Подробнее о стрельбе

  • В Калифорнии 26 мая неизвестный открыл огонь по людям на железнодорожной станции.
  • Сначала власти сообщали, что есть много погибших. Однако точное количество не называли.
  • Мэр Сан-Хосе Сэм Лиссардо заявил, что угроза уже миновала.

Последние случаи стрельбы в США

  1. В Миннеаполисе произошла стрельба во время акции памяти погибшего афроамериканца Джорджа Флойда. Одного человека ранили, его госпитализировали.
  2. В баре штата Огайо 23 мая произошла масштабная перестрелка. Три человека умерли, еще около 10 получили ранения.
  3. Ранее в штате Нью-Джерси, произошла стрельба во время вечеринки по случаю дня рождения. Два человека погибли, было много раненых.
  4. 9 мая в городе Колорадо-Спрингс в штате Колорадо во время стрельбы на праздновании дня рождения погибли 7 человек.
Автор: Ольга Музика