Під час стрілянини у Каліфорнії вбили щонайменше 8 людей

У залізничному дворику в місті Сан-Хосе, штат Каліфорнія, 26 травня застрелили щонайменше 8 людей. Про кількість поранених наразі не повідомили.
Стрілець вже мертвий. Його особу ще не встановили. Про це повідомили місцеві чиновники.
До теми У США сталася стрілянина на залізниці: є загиблі, нападника знешкодили
Влада наразі не повідомляє можливого мотиву. Розслідування триває.
Детальніше про стрілянину
- У Каліфорнії 26 травня невідомий відкрив вогонь по людях на залізничній станції.
- Спочатку влада повідомляла, що є багато загиблих. Однак точну кількість не називали.
- Мер Сан-Хосе Сем Ліссардо заявив, що загроза вже минула.
Останні стрілянини в США
- У Міннеаполісі сталася стрілянина під час акції пам’яті загиблого афроамериканця Джорджа Флойда. Одну людину поранили, її госпіталізували.
- В барі штату Огайо 23 травня трапилась масштабна перестрілка. Троє людей померли, ще близько 10 отримали поранення.
- Раніше у штаті Нью-Джерсі, сталася стрілянина під час вечірки з нагоди дня народження. Двоє осіб загинули, було багато поранених.
- 9 травня у місті Колорадо-Спрінгс у штаті Колорадо під час стрілянини на святкуванні дня народження загинули 7 людей.