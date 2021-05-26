Під час стрілянини у Каліфорнії вбили щонайменше 8 людей

26 травня 2021 , 19:40
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Джерело:

CNN

У залізничному дворику в місті Сан-Хосе, штат Каліфорнія, 26 травня застрелили щонайменше 8 людей. Про кількість поранених наразі не повідомили.

Стрілець вже мертвий. Його особу ще не встановили. Про це повідомили місцеві чиновники.

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Влада наразі не повідомляє можливого мотиву. Розслідування триває.

Детальніше про стрілянину

  • У Каліфорнії 26 травня невідомий відкрив вогонь по людях на залізничній станції.
  • Спочатку влада повідомляла, що є багато загиблих. Однак точну кількість не називали.
  • Мер Сан-Хосе Сем Ліссардо заявив, що загроза вже минула.

Останні стрілянини в США

  1. У Міннеаполісі сталася стрілянина під час акції пам’яті загиблого афроамериканця Джорджа Флойда. Одну людину поранили, її госпіталізували.
  2. В барі штату Огайо 23 травня трапилась масштабна перестрілка. Троє людей померли, ще близько 10 отримали поранення.
  3. Раніше у штаті Нью-Джерсі, сталася стрілянина під час вечірки з нагоди дня народження. Двоє осіб загинули, було багато поранених.
  4. 9 травня у місті Колорадо-Спрінгс у штаті Колорадо під час стрілянини на святкуванні дня народження загинули 7 людей.
Автор: Ольга Музика