Во время стрельбы в США погибли четыре человека

В США в штате Колорадо 27 декабря во время стрельбы убили 4 человека. Еще трое получили ранения, среди них полицейский. Стреляли в нескольких местах, в частности, в Денвере и пригороде Лейквуд.

Подозреваемого в нападении застрелили в Лейквуде. Как сообщают власти, стрелков может быть больше, поэтому обыскивают район в Бельмаре.

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Детали трагедии

В результате стрельбы в Денвере погибли две женщины, еще один человек пострадал. В другом конце города произошла еще одна стрельба, где погиб 1 человек. Нападавший в двух инцидентах был один и тот же, но полиция проверяет, не имел ли он сообщников.

Как сообщает полиция, два человека, среди которых и подозреваемый, погибли после очередной стрельбы в Лейквуде. Правоохранители отмечают, что угрозы для людей пока нет.

Как поймали преступника

Между подозреваемым и полицейскими Денвера была стрельба, в результате которой он повредил авто полиции. Тогда он сбежал из своей машины и ранил правоохранителя.

По словам свидетелей, они видели столкновение подозреваемого с полисменом. Преступника описывают как высокого мужчину со светлыми волосами в тренче. Полицейская кричала, чтобы он опустил оружие. Вместо этого тот развернулся и несколько раз выстрелил в нее.

Кто именно застрелил подозреваемого официально не сообщают.

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