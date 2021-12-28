У стрілянині в США загинули четверо людей

У США в штаті Колорадо 27 грудня під час стрілянини вбили 4 людей. Ще троє отримали поранення, серед яких поліцейський. Стріляли у кількох місцях, зокрема, у Денвері та передмісті Лейквуд.

Підозрюваного у нападі застрелили в Лейквуді. Як повідомляє влада, стрілків може бути більше, тому обшукують район у Бельмарі.

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Деталі трагедії

В результаті стрілянини у Денвері загинули дві жінки, ще одна людина постраждала. В іншому кінці міста трапилась ще одна стрілянина, де загинула також 1 людина. Нападник у двох інцидентах був один і той самий, але поліція перевіряє, чи не мав він спільників.

Як повідомляє поліція, двоє людей, серед яких і підозрюваний, загинули після чергової стрілянини в Лейквуді. Правоохоронці наголошують, що загрози для людей наразі немає.

Як зловили злочинця

Між підозрюваним та поліцейськими Денвера була стрілянина, в результаті якої він пошкодив авто поліції. Тоді він утік зі своєї машини та поранив правоохороницю.

За словами свідків, вони бачили зіткнення підозрюваного з полісменкою.Злочинця описують як високого чоловіка із світлим волоссям у тренчі. Поліцейська кричала, щоб він опустив зброю. Натомість той розвернувся і кілька разів вистрелив у неї.

Хто саме застрелив підозрюваного офіційно не повідомляють.

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