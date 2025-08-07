Повестки в Украине вручают круглосуточно и в самых разных местах. Военнообязанным могут их передать не только дома, но и на работе, в ТЦ или просто на улице.

Об этом рассказывает 24 Канал. Военнообязанным и резервистам могут вручать повестки в любое время суток – не только дома.

Повестка может ждать везде

Согласно действующему законодательству, вручение может происходить в разных местах:

по месту жительства (зарегистрированному или фактическому);

на работе или во время учебы;

в общественных местах, сооружениях или местах массового скопления людей;

в территориальных центрах комплектования (ТЦК);

на блокпостах или пунктах пропуска через государственную границу.

Такие правила действуют в соответствии с обновленными нормами мобилизационного законодательства, а контроль за их выполнением осуществляют представители ТЦК совместно с правоохранителями.