7 августа, 13:00
Где могут вручить повестку: полный список мест

Анастасия Горецкая
Основные тезисы
  • Повестки в Украине могут быть вручены круглосуточно в разных местах, включая дом, рабочее место, учебные заведения, общественные места, территориальные центры комплектования, блокпосты и пункты пропуска.
  • Контроль за вручением повесток осуществляют представители территориальных центров комплектования вместе с правоохранителями в соответствии с обновленным мобилизационным законодательством.

Повестки в Украине вручают круглосуточно и в самых разных местах. Военнообязанным могут их передать не только дома, но и на работе, в ТЦ или просто на улице.

Об этом рассказывает 24 Канал. Военнообязанным и резервистам могут вручать повестки в любое время суток – не только дома.

Повестка может ждать везде

Согласно действующему законодательству, вручение может происходить в разных местах:

  • по месту жительства (зарегистрированному или фактическому);

  • на работе или во время учебы;

  • в общественных местах, сооружениях или местах массового скопления людей;

  • в территориальных центрах комплектования (ТЦК);

  • на блокпостах или пунктах пропуска через государственную границу.

Такие правила действуют в соответствии с обновленными нормами мобилизационного законодательства, а контроль за их выполнением осуществляют представители ТЦК совместно с правоохранителями.