Где могут вручить повестку: полный список мест
- Повестки в Украине могут быть вручены круглосуточно в разных местах, включая дом, рабочее место, учебные заведения, общественные места, территориальные центры комплектования, блокпосты и пункты пропуска.
- Контроль за вручением повесток осуществляют представители территориальных центров комплектования вместе с правоохранителями в соответствии с обновленным мобилизационным законодательством.
Повестки в Украине вручают круглосуточно и в самых разных местах. Военнообязанным могут их передать не только дома, но и на работе, в ТЦ или просто на улице.
Об этом рассказывает 24 Канал. Военнообязанным и резервистам могут вручать повестки в любое время суток – не только дома.
Повестка может ждать везде
Согласно действующему законодательству, вручение может происходить в разных местах:
по месту жительства (зарегистрированному или фактическому);
на работе или во время учебы;
в общественных местах, сооружениях или местах массового скопления людей;
в территориальных центрах комплектования (ТЦК);
на блокпостах или пунктах пропуска через государственную границу.
Такие правила действуют в соответствии с обновленными нормами мобилизационного законодательства, а контроль за их выполнением осуществляют представители ТЦК совместно с правоохранителями.