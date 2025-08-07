Укр Рус
7 серпня, 13:00
Де можуть вручити повістку: повний список місць

Анастасія Горецька
Основні тези
  • Повістки в Україні можуть бути вручені цілодобово в різних місцях, включаючи домівку, робоче місце, навчальні заклади, громадські місця, територіальні центри комплектування, блокпости та пункти пропуску.
  • Контроль за врученням повісток здійснюють представники територіальних центрів комплектування разом з правоохоронцями відповідно до оновленого мобілізаційного законодавства.

Повістки в Україні вручають цілодобово й у найрізноманітніших місцях. Військовозобов’язаним можуть їх передати не лише вдома, а й на роботі, у ТЦ чи просто на вулиці.

Про це розповідає 24 Канал. Військовозобов’язаним та резервістам можуть вручати повістки будь-якої доби – не лише вдома. 

Повістка може чекати скрізь

Згідно з чинним законодавством, вручення може відбуватись у різних місцях:

  • за місцем проживання (зареєстрованим або фактичним);

  • на роботі чи під час навчання;

  • у громадських місцях, спорудах або місцях масового скупчення людей;

  • у територіальних центрах комплектування (ТЦК);

  • на блокпостах або пунктах пропуску через державний кордон.

Такі правила діють відповідно до оновлених норм мобілізаційного законодавства, а контроль за їх виконанням здійснюють представники ТЦК спільно з правоохоронцями.