Де можуть вручити повістку: повний список місць
- Повістки в Україні можуть бути вручені цілодобово в різних місцях, включаючи домівку, робоче місце, навчальні заклади, громадські місця, територіальні центри комплектування, блокпости та пункти пропуску.
- Контроль за врученням повісток здійснюють представники територіальних центрів комплектування разом з правоохоронцями відповідно до оновленого мобілізаційного законодавства.
Повістки в Україні вручають цілодобово й у найрізноманітніших місцях. Військовозобов’язаним можуть їх передати не лише вдома, а й на роботі, у ТЦ чи просто на вулиці.
Про це розповідає 24 Канал. Військовозобов’язаним та резервістам можуть вручати повістки будь-якої доби – не лише вдома.
Повістка може чекати скрізь
Згідно з чинним законодавством, вручення може відбуватись у різних місцях:
за місцем проживання (зареєстрованим або фактичним);
на роботі чи під час навчання;
у громадських місцях, спорудах або місцях масового скупчення людей;
у територіальних центрах комплектування (ТЦК);
на блокпостах або пунктах пропуску через державний кордон.
Такі правила діють відповідно до оновлених норм мобілізаційного законодавства, а контроль за їх виконанням здійснюють представники ТЦК спільно з правоохоронцями.