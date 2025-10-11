Войска Беларуси перевели в состояние полной боевой готовности: к чему готовятся в стране
- Александр Лукашенко приказал перевести войска Беларуси в повышенную боевую готовность.
- Проверка организована Государственным секретариатом Совета безопасности Беларуси и включает перемещение техники и личного состава.
Александр Лукашенко отдал приказ начать комплекс мероприятий по приведению воинских частей в повышенные степени боевой готовности. К этим мероприятиям привлечен ряд подразделений Вооруженных сил Беларуси.
О таком проинформировали в Минобороны Беларуси, передает 24 Канал.
Какова причина усиления активности белорусской армии?
Солдаты проводят мероприятия по подготовке к боевой готовности во многих воинских частях. Это происходит в рамках масштабной проверки боеготовности по распоряжению самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.
В Минобороны Беларуси отметили, что целью этих действий является оценка способности белорусской армии оперативно реагировать на возможные вызовы и эффективно выполнять поставленные задачи.
В проверке принимают участие подразделения, которые осуществляют практические действия по переводу в боевой режим, перемещения техники и личного состава в определенные районы.
Обратите внимание! Согласно официальным заявлениям, мероприятия проходят в рамках плановой подготовки, однако такие действия могут свидетельствовать о стремлении военно-политического руководства Беларуси продемонстрировать готовность к быстрому развертыванию сил в случае необходимости.
Проверку организовали под руководством Государственного секретариата Совета безопасности Республики Беларусь, который координирует все действия привлеченных подразделений.
Какую роль играет Лукашенко в войне России против Украины?
На днях самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что готовит предложение для Украины о прекращении войны, которое, по его словам, имеет поддержку США.
Белорусский лидер также призвал к переговорам между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявив о готовности выступить посредником в потенциальных мирных переговорах.
Кроме того, на фоне усиления российской агрессии в Европе Лукашенко сообщил, что в случае, если силы НАТО будут сбивать самолеты России, Москва и Минск "будут воевать на все деньги". Он призвал Североатлантический альянс "попробовать" осуществить такой шаг, пригрозив немедленным и жестким ответом.
В то же время белорусский оппозиционер, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Павел Латушко утверждает, что подобные высказывания Лукашенко – это скорее демонстративные эмоции, а не реальные угрозы.
По его словам, таким способом он пытается показать лояльность Кремлю и одновременно скрывает свой главный страх – потерю власти.