Войска Беларуси перевели в состояние полной боевой готовности: к чему готовятся в стране
11 октября, 11:38
Войска Беларуси перевели в состояние полной боевой готовности: к чему готовятся в стране

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Александр Лукашенко приказал перевести войска Беларуси в повышенную боевую готовность.
  • Проверка организована Государственным секретариатом Совета безопасности Беларуси и включает перемещение техники и личного состава.

Александр Лукашенко отдал приказ начать комплекс мероприятий по приведению воинских частей в повышенные степени боевой готовности. К этим мероприятиям привлечен ряд подразделений Вооруженных сил Беларуси.

О таком проинформировали в Минобороны Беларуси, передает 24 Канал.

Какова причина усиления активности белорусской армии?

Солдаты проводят мероприятия по подготовке к боевой готовности во многих воинских частях. Это происходит в рамках масштабной проверки боеготовности по распоряжению самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.

В Минобороны Беларуси отметили, что целью этих действий является оценка способности белорусской армии оперативно реагировать на возможные вызовы и эффективно выполнять поставленные задачи.

В проверке принимают участие подразделения, которые осуществляют практические действия по переводу в боевой режим, перемещения техники и личного состава в определенные районы.

Обратите внимание! Согласно официальным заявлениям, мероприятия проходят в рамках плановой подготовки, однако такие действия могут свидетельствовать о стремлении военно-политического руководства Беларуси продемонстрировать готовность к быстрому развертыванию сил в случае необходимости.

Проверку организовали под руководством Государственного секретариата Совета безопасности Республики Беларусь, который координирует все действия привлеченных подразделений.

Какую роль играет Лукашенко в войне России против Украины?

  • На днях самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что готовит предложение для Украины о прекращении войны, которое, по его словам, имеет поддержку США.

  • Белорусский лидер также призвал к переговорам между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявив о готовности выступить посредником в потенциальных мирных переговорах.

  • Кроме того, на фоне усиления российской агрессии в Европе Лукашенко сообщил, что в случае, если силы НАТО будут сбивать самолеты России, Москва и Минск "будут воевать на все деньги". Он призвал Североатлантический альянс "попробовать" осуществить такой шаг, пригрозив немедленным и жестким ответом.

  • В то же время белорусский оппозиционер, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Павел Латушко утверждает, что подобные высказывания Лукашенко – это скорее демонстративные эмоции, а не реальные угрозы.

  • По его словам, таким способом он пытается показать лояльность Кремлю и одновременно скрывает свой главный страх – потерю власти.