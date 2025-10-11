Укр Рус
11 жовтня, 11:38
Війська Білорусі перевели в стан повної бойової готовності: до чого готуються в країні

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Олександр Лукашенко наказав перевести війська Білорусі в підвищену бойову готовність.
  • Перевірка організована Державним секретаріатом Ради безпеки Білорусі і включає переміщення техніки та особового складу.

Олександр Лукашенко віддав наказ розпочати комплекс заходів із приведення військових частин у підвищені ступені бойової готовності. До цих заходів залучена низка підрозділів Збройних сил Білорусі.

Про таке поінформували в Міноборони Білорусі, передає 24 Канал.

Яка причина посилення активності білоруської армії?

Солдати проводять заходи з підготовки до бойової готовності в багатьох військових частинах. Це відбувається в межах масштабної перевірки боєготовності за розпорядженням самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.

У Міноборони Білорусі зазначили, що метою цих дій є оцінка здатності білоруської армії оперативно реагувати на можливі виклики та ефективно виконувати поставлені завдання. 

У перевірці беруть участь підрозділи, які здійснюють практичні дії з переведення у бойовий режим, переміщення техніки та особового складу у визначені райони.

Зауважте! Згідно з офіційними заявами, заходи відбуваються у межах планової підготовки, однак такі дії можуть свідчити про прагнення військово-політичного керівництва Білорусі продемонструвати готовність до швидкого розгортання сил у разі необхідності. 

Перевірку організували під керівництвом Державного секретаріату Ради безпеки Республіки Білорусь, який координує усі дії залучених підрозділів.

Яку роль відіграє Лукашенко у війні Росії проти України?

  • Днями самопроголошений президент Білорусі заявив, що готує пропозицію для України щодо припинення війни, яка, за його словами, має підтримку США.

  • Білоруський лідер також закликав до переговорів між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, заявивши про готовність виступити посередником у потенційних мирних перемовинах. 

  • Крім того, на тлі посилення російської агресії у Європі Лукашенко повідомив, що у випадку, якщо сили НАТО збиватимуть літаки Росії, Москва та Мінськ "воюватимуть на всі гроші". Він закликав Північноатлантичний альянс "спробувати" здійснити такий крок, пригрозивши негайною та жорсткою відповіддю. 

  • Водночас білоруський опозиціонер, заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Павло Латушко стверджує, що подібні висловлювання Лукашенка – це радше демонстративні емоції, а не реальні погрози. 

  • За його словами, таким способом він намагається показати лояльність Кремлю і водночас приховує свій головний страх – втрату влади. 