Вскоре Путин может "легализовать" боевиков: Кристина Квин рассказала о реакции США
Госдума России 15 февраля направила президенту Владимиру Путину обращение о признании так называемых "республик" боевиков на Донбассе. США говорят, что возможное признание боевиков станет абсолютным нарушением минского процесса.
Об этом сообщила временно поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в эксклюзивном интервью 24 каналу. Сейчас Квин вместе с американскими дипломатами находится во Львове, куда диппредставительство на время переехало из Киева.
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Это нарушит обязательство России, – Квин
Кристина Квин выступила с критикой обращения Госдумы. Таким образом, Москва словно "забыла" о своих обязательствах по урегулированию ситуации.
Конечно, мы считаем, что это будет абсолютным нарушением минского процесса, на который Россия согласилась и под которым она подписалась. Это нарушит их обязательства касательно мира на Донбассе,
– объяснила позицию Вашингтона Квин.
Отметим, что обращение Госдумы России по поводу "признания боевиков" уже осудили в украинском МИД. Официальный Киев обратился в Совбез ООН относительно инициативы российских депутатов.
Смотрите интервью с Кристиной Квин:
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- Инициаторами этого обращения в Госдуме стали коммунисты.
- Во время брифинга с Олафом Шольцом Владимир Путин заявил, что, мол, так "депутаты прислушиваются к своим избирателям".
- Верховная Рада Украины обратилась к международным организациям и правительствам других стран по поводу таких решений российского парламента.
- От одобрения этого обращения главу Кремля предостерег госсекретарь США Энтони Блинкен.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что это нарушение минских соглашений и международного права.