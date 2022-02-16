Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил, что эти соглашения очерчивают процесс полной реинтеграции Донбасса. Речь идет об оккупированной его части, которую контролируют боевики под руководством России с 2014 года.

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Если резолюция Думы станет действующей, то это еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины. Это было бы грубым нарушением международного права,

– сказал Блинкен.

По его словам, такое возможное развитие событий сделало бы сомнительным заявленное обязательство России продолжать дипломатию для достижения мира.

Блинкен заверил, что этот сценарий требовал бы быстрой и твердой реакции со стороны США. Эту реакцию должны будут координировать с союзниками и партнерами.

Что известно о признании боевиков Россией

Госдума России 15 февраля приняла обращение к Путину о признании боевиков на оккупированных территориях Донбасса. Хотят провести переговоры с главарями оккупантов "для создания правовой основы межгосударственных отношений".

Вскоре в Кремле сказали, что Путин "принял к сведению" это обращение. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтверждал, что признание так называемых "республик" боевиков будет означать выход России из минских договоренностей и что Кремлю эти последствия известны.

Комментировал события и канцлер Германии Олаф Шольц. Он считает, что такое решение превратилось бы в политическую катастрофу и стало бы нарушением минских договоренностей. А генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что это нарушение минских соглашений и международного права.

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