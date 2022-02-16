Дмитрий Песков – спикер Путина – признал, что "легитимизация" боевиков не коррелируется с минскими соглашениями. В то же время, принудительная паспортизация жителей оккупированного Донбасса, по версии Кремля, якобы не противоречит договоренностям.

Заметьте План "Б", который откладывает вторжение, – Фейгин о возможном признании боевиков Путиным

Дума проголосовала за "легитимизацию" боевиков

Одиозный документ разработала скандальная коммунистическая партия России.

Перед голосованием в Думе выступили "классики" кремлевской пропаганды. Звучали абсурдные заявления о "бандеровских формированиях", которые якобы "пытаются развязать войну на Донбассе".

В конце концов "за" признание боевиков якобы проголосовал 351 депутат страны-агрессора.

Примите во внимание! СМИ сообщили, что процедура прошла с нарушениями. В частности, участие в голосовании приняли депутаты, которых не было на заседании.

Реакция МИД Украины

В МИД Украины заявили, что решение страны-оккупанта не будет иметь правовых последствий. В то же время "легитимизация" боевиков на Донбассе со стороны России будет означать сознательный выход из минских договоренностей.

Спикер МИД Украины подчеркнул: Россия не сможет выдать "оккупационную администрацию" за "независимые субъекты". Кроме того, Москва не может скрыть свое участие как стороны вооруженного конфликта.

Важно! Из-за попыток российской Думы признать боевиков на Донбассе украинская сторона созывает внеочередные срочные консультации ТКГ.

Попытка Думы возмутила мир

Йенс Столтенберг – генсек НАТО – заявил: признав боевиков, Россия нарушит международное право и минские соглашения. Это будет очередное грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.

Эммануэль Макрон обратился к Путину. Французский лидер призвал главу Кремля не признавать боевиков на Донбассе.

Олаф Шольц заявил, что решение о "легитимизации" боевиков в Донбассе стало бы политической катастрофой.

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