Дмитрий Песков – спикер Путина – признал, что "легитимизация" боевиков не коррелируется с минскими соглашениями. В то же время, принудительная паспортизация жителей оккупированного Донбасса, по версии Кремля, якобы не противоречит договоренностям.

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Дума проголосовала за "легитимизацию" боевиков

Одиозный документ разработала скандальная коммунистическая партия России.

Перед голосованием в Думе выступили "классики" кремлевской пропаганды. Звучали абсурдные заявления о "бандеровских формированиях", которые якобы "пытаются развязать войну на Донбассе".

В конце концов "за" признание боевиков якобы проголосовал 351 депутат страны-агрессора.

Реакция МИД Украины

В МИД Украины заявили, что решение страны-оккупанта не будет иметь правовых последствий. В то же время "легитимизация" боевиков на Донбассе со стороны России будет означать сознательный выход из минских договоренностей.

Спикер МИД Украины подчеркнул: Россия не сможет выдать "оккупационную администрацию" за "независимые субъекты". Кроме того, Москва не может скрыть свое участие как стороны вооруженного конфликта.

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