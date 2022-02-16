Дмитро Пєсков – речник Путіна – визнав, що "легітимізація" бойовиків не корелюється з мінськими угодами. Водночас примусова паспортизація жителів окупованого Донбасу, за версією Кремля, начебто не суперечить домовленостям.

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Дума проголосувала за "легітимізацію" бойовиків

Одіозний документ розробила скандальна Комуністична партія Росії.

Перед голосуванням у Думі виступили "класики" кремлівської пропаганди. Звучали абсурдні заяви про "бандерівські формування", які нібито "намагаються розв'язати війну на Донбасі".

Зрештою, "за" визнання бойовиків нібито проголосував 351 депутат країни-агресорки.

Реакція МЗС України

У МЗС України заявили, що рішення країни-окупантки не матиме правових наслідків. Водночас "легітимізація" бойовиків на Донбасі з боку Росії означатиме її свідомий вихід із мінських домовленостей.

Речник МЗС України наголосив: Росія не зможе видати "окупаційну адміністрацію" за "незалежні суб'єкти". Окрім того, Москва не може приховати свою участь як сторони збройного конфлікту.

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