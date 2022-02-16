Дмитро Пєсков – речник Путіна – визнав, що "легітимізація" бойовиків не корелюється з мінськими угодами. Водночас примусова паспортизація жителів окупованого Донбасу, за версією Кремля, начебто не суперечить домовленостям.
Зауважте План "Б", який відкладає вторгнення, – Фейгін про можливе визнання бойовиків Путіним
Дума проголосувала за "легітимізацію" бойовиків
Одіозний документ розробила скандальна Комуністична партія Росії.
Перед голосуванням у Думі виступили "класики" кремлівської пропаганди. Звучали абсурдні заяви про "бандерівські формування", які нібито "намагаються розв'язати війну на Донбасі".
Зрештою, "за" визнання бойовиків нібито проголосував 351 депутат країни-агресорки.
Реакція МЗС України
У МЗС України заявили, що рішення країни-окупантки не матиме правових наслідків. Водночас "легітимізація" бойовиків на Донбасі з боку Росії означатиме її свідомий вихід із мінських домовленостей.
Речник МЗС України наголосив: Росія не зможе видати "окупаційну адміністрацію" за "незалежні суб'єкти". Окрім того, Москва не може приховати свою участь як сторони збройного конфлікту.
Спроба Думи обурила світ
- Єнс Столтенберг – генсек НАТО – заявив: визнавши бойовиків, Росія порушить міжнародне право та мінські угоди. Це буде черговим грубим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.
- Еммануель Макрон звернувся до Путіна. Французький лідер закликав очільника Кремля не визнавати бойовиків на Донбасі.
- Олаф Шольц заявив, що рішення про "легітимізацію" бойовиків на Донбасі стало б політичною катастрофою.
Рейтинг брехливих заяв Росії проти України: дивіться відео