Дмитро Пєсков – речник Путіна – визнав, що "легітимізація" бойовиків не корелюється з мінськими угодами. Водночас примусова паспортизація жителів окупованого Донбасу, за версією Кремля, начебто не суперечить домовленостям.

Зауважте План "Б", який відкладає вторгнення, – Фейгін про можливе визнання бойовиків Путіним

Дума проголосувала за "легітимізацію" бойовиків

Одіозний документ розробила скандальна Комуністична партія Росії.

Перед голосуванням у Думі виступили "класики" кремлівської пропаганди. Звучали абсурдні заяви про "бандерівські формування", які нібито "намагаються розв'язати війну на Донбасі".

Зрештою, "за" визнання бойовиків нібито проголосував 351 депутат країни-агресорки.

Зауважте! ЗМІ повідомили, що процедура відбулася з порушеннями. Зокрема, участь у голосуванні взяли депутати, яких не було на засіданні.

Реакція МЗС України

У МЗС України заявили, що рішення країни-окупантки не матиме правових наслідків. Водночас "легітимізація" бойовиків на Донбасі з боку Росії означатиме її свідомий вихід із мінських домовленостей.

Речник МЗС України наголосив: Росія не зможе видати "окупаційну адміністрацію" за "незалежні суб'єкти". Окрім того, Москва не може приховати свою участь як сторони збройного конфлікту.

Важливо! Через спроби російської Думи визнати бойовиків на Донбасі українська сторона скликає позачергові термінові консультації ТКГ.

Спроба Думи обурила світ

Єнс Столтенберг – генсек НАТО – заявив: визнавши бойовиків, Росія порушить міжнародне право та мінські угоди. Це буде черговим грубим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

Еммануель Макрон звернувся до Путіна. Французький лідер закликав очільника Кремля не визнавати бойовиків на Донбасі.

Олаф Шольц заявив, що рішення про "легітимізацію" бойовиків на Донбасі стало б політичною катастрофою.

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