Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. На його думку, голосування щодо звернення Держдуми до Путіна з приводу "визнання бойовиків" попередньо погоджували.
Зверніть увагу Путін прокоментував часткове відведення військ
Росія сама себе визнає учасницею конфлікту
"Якщо Путін сьогодні – завтра ухвалить рішення про визнання псевдореспублік в прискореному порядку – це взагалі все змінює, це ж логічно. Одразу ж піти шляхом визнання, скасувати де-факто свій статус в мінських домовленостях, нормандському форматі, тоді ти – учасник конфлікту?", – сказав Фейгін.
Те, що Росія учасник конфлікту – всі знали, але Кремль це заперечував. За словами правозахисника, у разі ухвалення Путіним рішення щодо легітимізації ОРДЛО, Росії доведеться "змінити таблички" – сказати, що війська там перебувають і ця територія окупована.
Скажу обережну думку, що це (легітимізація ОРДЛО – 24 канал) – альтернативний план "Б", який відкладає вторгнення. Тому де привід для вторгнення? Що Україна нападе на псевдореспубліки, якщо Путін постановленням Думи їх визнає?
Фейгін про звернення Держдуми до Путіна: дивіться відео
Дума звернулась до Путіна щодо бойовиків: коротко
- 15 лютого Держдума ухвалила звернення до Путіна щодо легітимізації бойовиків на окупованому Донбасі. Мовиться про проведення переговорів з ватажками бойовиків "для регулювання всіх аспектів співпраці та взаємодопомоги" зокрема.
- Глава Кремля цинічно прокоментував дії російських депутатів і спробував виправдати дії Держдуми.
- В українському Міністерстві закордонних справ заявили, що відповідне рішення Росії не матиме правових наслідків. Визнання Росією бойовиків означатиме її свідомий вихід із мінських домовленостей.
- Крім того, Верховна Рада України вже звернулась до низки міжнародних організацій та урядів інших країн.