Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его мнению, голосование по обращению Госдумы к Путину по поводу "признания боевиков" предварительно согласовывали.
Обратите внимание Путин прокомментировал частичный отвод войск
Россия сама себя признает участником конфликта
"Если Путин сегодня – завтра примет решение о признании псевдореспублик в ускоренном порядке – это вообще все меняет, это же логично. Сразу же пойти по пути признания, отменить де-факто свой статус в минских договоренностях, нормандском формате, тогда ты – участник конфликта?", – сказал Фейгин.
То, что Россия участник конфликта – все знали, но Кремль это отрицал. По словам правозащитника, в случае принятия Путиным решения по легитимизации ОРДЛО, России придется "сменить таблички" – сказать, что войска там находятся и эта территория оккупирована.
Скажу осторожную мысль, что это (легитимизация ОРДЛО – 24 канал) – альтернативный план "Б", который откладывает вторжение. Поэтому где повод для вторжения? Что Украина нападет на псевдореспублики, если Путин постановлением Думы их признает?
Фейгин об обращении Госдумы к Путину: смотрите видео
Дума обратилась к Путину относительно боевиков: коротко
- 15 февраля Госдума приняла обращение к Путину о легитимизации боевиков на оккупированном Донбассе. Речь идет о проведении переговоров с главарями боевиков "для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи" в частности.
- Глава Кремля цинично прокомментировал действия российских депутатов и попытался оправдать действия Госдумы.
- В украинском Министерстве иностранных дел заявили, что соответствующее решение России не будет иметь правовых последствий. Признание Россией боевиков будет означать ее сознательный выход из минских договоренностей.
- Кроме того, Верховная Рада Украины уже обратилась к ряду международных организаций и правительств других стран.