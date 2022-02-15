Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его мнению, голосование по обращению Госдумы к Путину по поводу "признания боевиков" предварительно согласовывали.

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Россия сама себя признает участником конфликта

"Если Путин сегодня – завтра примет решение о признании псевдореспублик в ускоренном порядке – это вообще все меняет, это же логично. Сразу же пойти по пути признания, отменить де-факто свой статус в минских договоренностях, нормандском формате, тогда ты – участник конфликта?", – сказал Фейгин.

То, что Россия участник конфликта – все знали, но Кремль это отрицал. По словам правозащитника, в случае принятия Путиным решения по легитимизации ОРДЛО, России придется "сменить таблички" – сказать, что войска там находятся и эта территория оккупирована.

Скажу осторожную мысль, что это (легитимизация ОРДЛО – 24 канал) – альтернативный план "Б", который откладывает вторжение. Поэтому где повод для вторжения? Что Украина нападет на псевдореспублики, если Путин постановлением Думы их признает? Марк Фейгин Российский правозащитник

Фейгин об обращении Госдумы к Путину: смотрите видео​

Дума обратилась к Путину относительно боевиков: коротко