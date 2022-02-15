Відповідну інформацію оприлюднила Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. Це трапилось 15 лютого після того, як Дума вирішила скерувати звернення Путіну.

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Україна скликає термінові консультації ТКГ

Українська делегація для участі у ТКГ заявила, що звернулась до Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні та представника ОБСЄ в ТКГ.

Звернення скерували з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ для отримання офіційної інформації від делегації Росії щодо:

їх позиції;

а також запланованих подальших кроків з урахуванням рішення законодавчого органу Росії.

Причина таких дій – звернення російського парламенту щодо визнання так званих самопроголошених "республік" на окупованій Росією частині Донбасу.

Звернення Думи щодо визнання бойовиків

15 лютого Державна Дума Росії скерувала Володимиру Путіну звернення щодо визнання бойовиків на окупованому Росією Донбасі.

Сам Путін під час пресконференції журналістам цинічно заявив нібито він та більшість росіян турбуються про жителів окупованого Донбасу.

Натомість Олаф Шольц пояснив, що таке рішення Росії рішення перетворилось би на політичну катастрофу і стало б порушенням мінських домовленостей.

У цей же день ЗМІ написали, що у Держдумі підтримали звернення до Володимира Путіна з порушеннями, адже у ньому взяли участь депутати, яких не було на засіданні.

Держдума підтримала звернення про легітимізацію бойовиків – дивіться відео