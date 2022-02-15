На фальсифікації при голосуванні звернули увагу у телеграм-каналі. Там зробили відповідний висновок, посилаючись на список депутатів, що голосували, від фракції комуністичної партії.

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Фальсифікації під час голосування за визнання бойовиків

За інформацією ЗМІ, щонайменше два члени фракції, Геннадій Зюганов та Сергій Обухов, були відсутні на засіданні в Держдумі. Однак у списку напроти їхніх прізвищ зазначено, що вони проголосували "за".

Обухов підтвердив, що хворіє на коронавірус, тому не був на засіданні та не голосував. Зюганов перебуває у лікарні. Свій голос "за" він не прокоментував.

До слова, саме Зюганов був одним з ініціаторів звернення до Володимира Путіна із закликом визнати бойовиків на Донбасі. Ввечері 15 лютого він зробив у мережі допис, що, починаючи з 2014 року комуністи "постійно закликали до офіційного визнання бойовиків" і що "голос мільйонів людей був чітко виражений на референдумі" у травні того ж року.





У голосуванні "брали" участі ті, кого не було на засіданні / Телеграм "Можем объяснить"

Держдума підтримала звернення про легітимізацію бойовиків

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Текст допису в телеграмі "Можем объяснить":

Голосування про визнання ДНР/ЛНР було сфальшовано. Як мінімум два члени ЦК та фракції КПРФ, Геннадій Зюганов та Сергій Обухов хворі на коронавірус і в Думі сьогодні не були. Але нібито голосували за.

"Я точно не голосував. Я вдома з ковідом лежу", – заявив каналу "Можем объяснить" Обухов. У нього ми намагалися з'ясувати, як вийшло, що госпіталізований Зюганов "телепортувався" до Держдуми під час принципового засідання.

Це рідкісний випадок, коли було підтримано ініціативу КПРФ, а не альтернативний проєкт ЕР. Можливо тому однопартійці (або апаратники) Зюганова трохи перестаралися, натискаючи на всі доступні їм кнопки.