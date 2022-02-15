На фальсификации при голосовании обратили внимание в телеграм-канале. Там сделали соответствующее заключение, ссылаясь на список голосовавших от фракции коммунистической партии.

Читайте также Не будет иметь правовых последствий, – реакция МИД на обращение Думы относительно "легитимизации" боевиков

Фальсификации при голосовании за признание боевиков

По информации СМИ, по меньшей мере, два члена фракции, Геннадий Зюганов и Сергей Обухов, отсутствовали на заседании в Госдуме. Однако в списке напротив их фамилий указано, что они проголосовали "за".

Обухов подтвердил, что болеет коронавирусом, поэтому не был на заседании и не голосовал. Зюганов находится в больнице. Свой голос "за" он не прокомментировал.

К слову, именно Зюганов был одним из инициаторов обращения к Владимиру Путину с призывом признать боевиков на Донбассе. Вечером 15 февраля он заявил в сети, что начиная с 2014 года коммунисты "постоянно призывали к официальному признанию боевиков" и что "голос миллионов людей был четко выражен на референдуме" в мае того же года.





В голосовании "участвовали" те, кого не было на заседании / Телеграм "Можем объяснить"

Госдума поддержала обращение о легитимизации боевиков

Российская Госдума 15 февраля приняла обращение к Владимиру Путину о легитимизации боевиков на оккупированных территориях Донбасса. За это проголосовал 351 депутат, против – 16, еще один – воздержался. В обращении говорится о скорейшем проведении переговоров с главарями боевиков "для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи".

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что такое решение государства-агрессора не будет иметь правовых последствий. В то же время, оно будет означать "сознательный выход России из минских договоренностей". В Офисе Президента добавили, что это значительно усложнит ситуацию в Европе.

В Евросоюзе отметили, что это грозит возникновением дополнительных территориальных претензий России к Украине.

А Верховная Рада решила обратиться к ряду международных организаций и правительств стран.

Обратите внимание – рейтинг лживых заявлений России против Украины: смотрите видео

Текст поста в телеграме "Можем объяснить":

Голосование о признании ДНР/ЛНР оказалось сфальсифицировано. Как минимум два члена ЦК и фракции КПРФ, Геннадий Зюганов и Сергей Обухов больны коронавирусом и в Думе сегодня не были. Но якобы голосовали за.



"Я точно не голосовал. Я дома с ковидом лежу", – заявил каналу "Можем объяснить" Обухов. У него мы пытались выяснить, как так вышло, что госпитализированный в ЦКБ Зюганов "телепортировался" в Госдуму во время принципиального заседания.

Это редкий случай, когда была поддержана инициатива КПРФ, а не альтернативный проект ЕР. Возможно, поэтому однопартийцы (или аппаратчики) Зюганова немного перестарались, нажимая на все доступные им кнопки.