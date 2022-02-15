Про це канцлер Німеччини заявив під час спільного брифінгу з главою Кремля Володимиром Путіним, інформує 24 канал. Шольц впевнений, що всі сторони мають повернутись до "мінського процесу".
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Мирний процес перерветься, – Шольц
Звичайно, якщо це (визнання так званих "республік бойовиків" – 24 канал) стане реальністю, то це буде порушенням мінських домовленостей. Тоді це означатиме, що мирний процес перерветься, це буде політичною катастрофою,
– наголосив канцлер Німеччини.
Німецький політик впевнений, що головне – повернутись до мирного врегулювання, а саме мінського процесу. Там, каже Шольц, є чіткі критерії, яких варто дотримуватись.
Що сказав про звернення Держдуми Путін
Володимир Путін теж прокоментував звернення Держдуми. Глава держави-агресорки зазначив, що отримав документ. Ба більше, він виправдовує дії депутатів "орієнтуванням на виборців". Мовляв, росіяни "дуже турбуються про жителів Донбасу".
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Що відомо про звернення Держдуми щодо "легалізації" бойовиків:
- Ініціаторами "визнання квазіреспублік" стали комуністи.
- 15 лютого Держдума підтримала ініціативу і передала звернення Путіну.
- Верховна Рада відреагувала на такі дії Москви і ухвалила звернення до міжнародних організацій та урядів інших країн щодо недопущення визнання так званих "республік окупантів".
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що визнавши бойовиків, Росія порушить міжнародне право та мінські угоди.
Держдума підтримала звернення про "легітимізацію" бойовиків: відео