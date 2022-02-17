Невдовзі Путін може "легалізувати" бойовиків: Крістіна Квін розповіла про реакцію США

Держдума Росії 15 лютого направила президенту Володимиру Путіну звернення щодо визнання так званих "республік" бойовиків на Донбасі. США кажуть, що можливе визнання бойовиків стане абсолютним порушенням мінського процесу.

Про це повідомила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. Зараз Квін разом з американськими дипломатами перебуває у Львові, куди диппредставництво на певний час переїхало з Києва.

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Це порушить зобов'язання Росії, – Квін

Крістіна Квін виступила з критикою звернення Держдуми. Таким чином, Москва наче "забула" про свої зобов'язання щодо врегулювання ситуації.

Звісно, ми вважаємо, що це буде абсолютним порушенням мінського процесу, на який Росія погодилася і під яким вона підписалася. Це порушить їхні зобов’язання щодо принесення миру на Донбас,

– пояснила позицію Вашингтона Квін.

Зазначимо, що звернення Держдуми Росії щодо "визнання бойовиків" уже засудили в українському МЗС. Офіційний Київ звернувся до Ради безпеки ООН через ініціативу російських депутатів.

Дивіться інтерв'ю з Крістіною Квін:

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