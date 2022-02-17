О том, сколько времени еще может продолжаться напряжение в Украине и стоит ли ожидать ухудшения ситуации, временная поверенная в делах США Кристина Квин рассказала в эксклюзивном комментарии 24 канала.
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Квин надеется на деэскалацию
Кристина Квин отметила, что если Россия решит прибегнуть к агрессивным шагам в отношении Украины, конечно, ситуация может значительно ухудшиться. Однако она надеется, что этого не произойдет.
Это несправедливо держать украинцев в таком напряжении. Это как будто жить с приставленным пистолетом к голове,
– подчеркнула временная поверенная.
Она убеждена, что это еще не оправдано. "Мы надеемся, что этой ситуации не будет, а Россия в ближайшее время прибегнет к деэскалации", – подытожила Квин.
Напомним, из-за угроз со стороны государства-агрессора Кристина Квин вместе с представителями американского посольства временно поверенная переехала из Киева во Львов.
Интервью с Кристиной Квин: смотрите видео
Российские войска у границ Украины: коротко
- Американские СМИ, ссылаясь на данные разведки, писали, что Россия может напасть в феврале. Среди возможных дат вторжения называли 16 февраля.
- В то же время медиа государства-агрессора 16 февраля обнародовали видео, как российские танки якобы отъезжают от границы с Украиной. Накануне Москва информировала о частичном отводе войск после якобы завершения учений.
- В США заявили, что пока не зафиксировали уход российских военных от украинских границ. Джо Байден сообщил, что у украинской границы находятся 150 тысяч российских военных.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что когда Москва уведет свои войска от украинских границ, это увидят все.