О том, сколько времени еще может продолжаться напряжение в Украине и стоит ли ожидать ухудшения ситуации, временная поверенная в делах США Кристина Квин рассказала в эксклюзивном комментарии 24 канала.

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Квин надеется на деэскалацию

Кристина Квин отметила, что если Россия решит прибегнуть к агрессивным шагам в отношении Украины, конечно, ситуация может значительно ухудшиться. Однако она надеется, что этого не произойдет.

Это несправедливо держать украинцев в таком напряжении. Это как будто жить с приставленным пистолетом к голове,

– подчеркнула временная поверенная.

Она убеждена, что это еще не оправдано. "Мы надеемся, что этой ситуации не будет, а Россия в ближайшее время прибегнет к деэскалации", – подытожила Квин.

Напомним, из-за угроз со стороны государства-агрессора Кристина Квин вместе с представителями американского посольства временно поверенная переехала из Киева во Львов.

Интервью с Кристиной Квин: смотрите видео

Российские войска у границ Украины: коротко