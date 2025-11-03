"Зеркальный ответ": почему в Кремле резко отказались от встречи с Трампом

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии, отменили. Такая инициатива России открывает реальные намерения Кремля.

Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политолог Игорь Чаленко, отметив, что США пытаются найти пути для переговоров по войне. Между тем россияне заботятся о собственных интересах.

Почему в Кремле резко отказались от встречи с Трампом?

Политолог объяснил, что россияне хотят получить лучшие входные позиции перед встречей с американцами. Сейчас, по мнению россиян, они похожих позиций не имеют.

Кроме того, в Кремле пытаются показать, что они не столь заинтересованы в коммуникации с Трампом по вопросу войны против Украины.

Это такой зеркальный ответ на информацию, что именно Россия де-факто сорвала встречу Трампа и Путина в Будапеште после отправки непубличного меморандума, где россияне изложили все ультимативные требования,

– подчеркнул он.

Чаленко добавил, что пока россияне нарабатывают себе "лучший входной билет" для переговоров, в Соединенных Штатах хотят видеть изменение позиций России, которая должна быть договороспособной.

Что говорили об отмене встречи в Кремле и Белом доме?