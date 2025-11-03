Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политолог Игорь Чаленко, отметив, что США пытаются найти пути для переговоров по войне. Между тем россияне заботятся о собственных интересах.
Почему в Кремле резко отказались от встречи с Трампом?
Политолог объяснил, что россияне хотят получить лучшие входные позиции перед встречей с американцами. Сейчас, по мнению россиян, они похожих позиций не имеют.
Кроме того, в Кремле пытаются показать, что они не столь заинтересованы в коммуникации с Трампом по вопросу войны против Украины.
Это такой зеркальный ответ на информацию, что именно Россия де-факто сорвала встречу Трампа и Путина в Будапеште после отправки непубличного меморандума, где россияне изложили все ультимативные требования,
– подчеркнул он.
Чаленко добавил, что пока россияне нарабатывают себе "лучший входной билет" для переговоров, в Соединенных Штатах хотят видеть изменение позиций России, которая должна быть договороспособной.
Что говорили об отмене встречи в Кремле и Белом доме?
- Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча возможна, однако "на данный момент в ней нет необходимости". Он добавил, что сейчас есть необходимость кропотливой работы над деталями проблемы урегулирования.
- У МИД России заявили, что меморандум не мог повлиять на отмену встречи, мол, в нем Россия не указала ничего нового относительно своей позиции.
- В Белом доме сообщили, что встреча все еще возможна, но Вашингтон не хочет просто разговоров. Трамп имеет целью достичь реального прогресса по окончанию войны.