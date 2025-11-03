"Дзеркальна відповідь": чому в Кремлі різко відмовились від зустрічі з Трампом

Зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним, яка мала відбутись в Угорщині, скасували. Така ініціатива Росії відкриває реальні наміри Кремля.

Таку думку в етері 24 Каналу озвучив політолог Ігор Чаленко, зауваживши, що США намагаються знайти шляхи для переговорів щодо війни. Тим часом росіяни дбають про власні інтереси.

Чому в Кремлі різко відмовились від зустрічі з Трампом?

Політолог пояснив, що росіяни хочуть отримати кращі вхідні позиції перед зустріччю з американцями. Зараз, на думку росіян, вони схожих позицій не мають.

Крім того, в Кремлі намагаються показати, що вони не настільки зацікавленні в комунікації з Трампом щодо питання війни проти України.

Це така дзеркальна відповідь на інформацію, що саме Росія де-факто зірвала зустріч Трампа і Путіна в Будапешті після надсилання непублічного меморандуму, де росіяни виклали усі ультимативні вимоги,

– наголосив він.

Чаленко додав, що поки росіяни напрацьовують собі "кращий вхідний квиток" для переговорів, у Сполучених Штатах хочуть бачити зміну позицій Росії, яка мала б бути договороздатною.

Що говорили про скасування зустрічі у Кремлі та Білому домі?