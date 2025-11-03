"Дзеркальна відповідь": чому в Кремлі різко відмовились від зустрічі з Трампом
- Зустріч Трампа з Путіним в Угорщині скасували за ініціативою Росії, яка намагається отримати кращі вхідні позиції перед переговорами з США.
- Кремль не проявляє великого інтересу до комунікації з Трампом щодо війни проти України, а США прагнуть зміни позиції Росії для можливості переговорів.
Зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним, яка мала відбутись в Угорщині, скасували. Така ініціатива Росії відкриває реальні наміри Кремля.
Таку думку в етері 24 Каналу озвучив політолог Ігор Чаленко, зауваживши, що США намагаються знайти шляхи для переговорів щодо війни. Тим часом росіяни дбають про власні інтереси.
Чому в Кремлі різко відмовились від зустрічі з Трампом?
Політолог пояснив, що росіяни хочуть отримати кращі вхідні позиції перед зустріччю з американцями. Зараз, на думку росіян, вони схожих позицій не мають.
Крім того, в Кремлі намагаються показати, що вони не настільки зацікавленні в комунікації з Трампом щодо питання війни проти України.
Це така дзеркальна відповідь на інформацію, що саме Росія де-факто зірвала зустріч Трампа і Путіна в Будапешті після надсилання непублічного меморандуму, де росіяни виклали усі ультимативні вимоги,
– наголосив він.
Чаленко додав, що поки росіяни напрацьовують собі "кращий вхідний квиток" для переговорів, у Сполучених Штатах хочуть бачити зміну позицій Росії, яка мала б бути договороздатною.
Що говорили про скасування зустрічі у Кремлі та Білому домі?
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч можлива, однак "на цей момент у ній немає потреби". Він додав, що зараз є необхідність клопіткої роботи над деталями проблеми врегулювання.
- У МЗС Росії заявили, що меморандум не міг вплинути на скасування зустрічі, мовляв, у ньому Росія не вказала нічого нового щодо своєї позиції.
- У Білому домі повідомили, що зустріч все ще можлива, але Вашингтон не хоче просто розмов. Трамп має на меті досягти реального прогресу щодо закінчення війни.