В пятницу, 15 августа, должна состояться встреча Трампа и Путина. Так, глава Кремля планирует "кормить" ложью американцев.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

Что планирует Путин на встречу с Трампом?

Как отметил Коваленко, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов подготовил Путину на встречу с Трампом карту Донетчины, где будут отмечены пути продвижения ДРГ групп.

Руководитель ЦПД отмечает, что замысел россиян – убеждать США, что продвижение ДРГ демонстрируют способность армии России обвалить фронт и осуществить быстрый рывок на Донецком направлении, "якобы у них все уже решено".

"Конечно же, никто не планирует уточнять, где ДРГ по 3 – 5 человек, а где вопрос закрепления и удержания участков фронта", – добавил Коваленко.

Он отметил, что, на самом деле же, ситуация на фронте сложная, и у врага нет возможности быстро дойти до Краматорска и Славянска, как они это пытаются делать вид. И также захватчики не оккупировали Покровск, и Константиновку, которые в планах противника должны были бы быть оккупированными еще в 2024.

Впрочем, кормить ложью американцев Путин действительно планирует,

– подчеркнул Коваленко.

Напомним, Трамп и Путин встретятся на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на северной окраине самого населенного города Аляски – Анкориджа.

Добавим, что на улицах города состоялся митинг в поддержку Украины и против прилета российского диктатора в США, организованный общественной организацией Stand Up Alaska. Протестующие собрались с украинскими флагами и плакатами. Автомобили, проезжавшие мимо, сигналили в знак поддержки. Кроме этого, на полную громкость включили украинский гимн.