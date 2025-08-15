Российский лидер Владимир Путин прилетел в Магадан, где осмотрел производство капсул рыбьего жира. В то же время президент США Дональд Трамп уже направляется на Аляску.

Сегодня должна состояться встреча Путина с Трампом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Зачем Путин посещает Магадан?

Пока президент США Дональд Трамп уже летит на Аляску, Путин прибыл в Магадан. Там он решил осмотреть местное предприятие, производящее капсулы с рыбьим жиром.

Путин прибыл с визитом в Магадан: смотрите видео

Что известно о встрече Путина и Трампа?