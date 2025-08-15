Укр Рус
15 серпня, 16:52
Поки Трамп летить на Аляску, Путін оглядає капсули риб'ячого жиру в Магадані: курйозне відео

Сергій Попович
Основні тези
  • Володимир Путін перебуває у Магадані для огляду виробництва капсул риб'ячого жиру.
  • Зустріч Путіна з Дональдом Трампом відбудеться на військовій базі Ельмендорф-Річардсон на Алясці для переговорів про війну в Україні.
  • Трамп має намір досягти домовленості про перемир'я, але для ширшої мирної угоди потрібен додатковий час.
  • Після переговорів Трамп планує зв'язатися з Володимиром Зеленським.

Російський лідер Владімір Путін прилетів у Магадан, де оглянув виробництво капсул риб'ячого жиру. У той же час президент США Дональд Трамп вже прямує на Аляску.

Сьогодні повинна відбутися зустріч Путіна з Трампом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Навіщо Путін відвідує Магадан?

Поки президент США Дональд Трамп вже летить на Аляску, Путін прибув у Магадан. Там він вирішив оглянути місцеве підприємство, що виробляє капсули з риб'ячим жиром.

Путін прибув з візитом у Магадан: дивіться відео

Що відомо про зустріч Путіна та Трампа?

  • Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться 15 серпня на військовій базі Ельмендорф-Річардсон на Алясці для переговорів про війну в Україні.
  • Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп має намір під час переговорів досягти домовленості про перемир'я, проте для укладення ширшої мирної угоди знадобиться додатковий час.
  • Президент США повідомив, що після переговорів Володимир Зеленський буде першою людиною, якій він зателефонує.