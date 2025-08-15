15 серпня, 16:52
Поки Трамп летить на Аляску, Путін оглядає капсули риб'ячого жиру в Магадані: курйозне відео
Основні тези
- Володимир Путін перебуває у Магадані для огляду виробництва капсул риб'ячого жиру.
- Зустріч Путіна з Дональдом Трампом відбудеться на військовій базі Ельмендорф-Річардсон на Алясці для переговорів про війну в Україні.
- Трамп має намір досягти домовленості про перемир'я, але для ширшої мирної угоди потрібен додатковий час.
- Після переговорів Трамп планує зв'язатися з Володимиром Зеленським.
Російський лідер Владімір Путін прилетів у Магадан, де оглянув виробництво капсул риб'ячого жиру. У той же час президент США Дональд Трамп вже прямує на Аляску.
Сьогодні повинна відбутися зустріч Путіна з Трампом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Навіщо Путін відвідує Магадан?
Поки президент США Дональд Трамп вже летить на Аляску, Путін прибув у Магадан. Там він вирішив оглянути місцеве підприємство, що виробляє капсули з риб'ячим жиром.
Путін прибув з візитом у Магадан: дивіться відео
Що відомо про зустріч Путіна та Трампа?
- Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться 15 серпня на військовій базі Ельмендорф-Річардсон на Алясці для переговорів про війну в Україні.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп має намір під час переговорів досягти домовленості про перемир'я, проте для укладення ширшої мирної угоди знадобиться додатковий час.
- Президент США повідомив, що після переговорів Володимир Зеленський буде першою людиною, якій він зателефонує.