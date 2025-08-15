Російський лідер Владімір Путін прилетів у Магадан, де оглянув виробництво капсул риб'ячого жиру. У той же час президент США Дональд Трамп вже прямує на Аляску.

Сьогодні повинна відбутися зустріч Путіна з Трампом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Навіщо Путін відвідує Магадан?

Поки президент США Дональд Трамп вже летить на Аляску, Путін прибув у Магадан. Там він вирішив оглянути місцеве підприємство, що виробляє капсули з риб'ячим жиром.

Путін прибув з візитом у Магадан: дивіться відео

Що відомо про зустріч Путіна та Трампа?