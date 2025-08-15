Во время переговоров на Аляске российский диктатор попытается склонить Дональда Трампа на свою сторону. Владимир Путин даст понять президенту США, что россияне не повреждают никаких сил для уничтожения Украины.

Как пишет издание The Washonghton Post, глава Кремля будет убеждать Трампа, что Украина представляет угрозу для России, и Москва может согласиться на мирное соглашение только в случае сокращения ВСУ и изменения внутренней политики Киева, передает 24 Канал.

Зачем Путин везет на встречу с Трампом карту Донетчины?

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, что Путин взял с собой на встречу с Трампом карту Донецкой области. Карту для диктатора подготовил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

На карте отмечены пути продвижения российских ДРГ.

Замысел врага – убедить США, что продвижение ДРГ демонстрируют способность армии России обвалить фронт и осуществить быстрый рывок на Донецком направлении, якобы у них все уже решено,

– объяснил чиновник.

При этом Путин не планирует уточнять, что вражеские диверсионно-разведывательные группы в составе имеют по 3 – 5 человек, а их просачивание совсем не одно и то же, что закрепление и удержание участков фронта.

Коваленко признал, что ситуация на фронте сложная. Однако у россиян нет возможностей быстро дойти до Краматорска и Славянска, как они это пытаются делать вид. Также противнику не удалось оккупировать ни Покровск, ни Константиновку. Эти города в планах Кремля должны были быть захвачены еще в 2024 году.