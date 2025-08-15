Під час перемовин на Алясці російський диктатор спробує схилити Дональда Трампа на свій бік. Володимир Путін дасть зрозуміти президенту США, що росіяни не пошкоджують жодних сил для знищення України.

Як пише видання The Washonghton Post, очільник Кремля переконуватиме Трампа, що Україна становить загрозу для Росії, і Москва може погодитися на мирну угоду лише в разі скорочення ЗСУ і зміни внутрішньої політики Києва, передає 24 Канал.

Навіщо Путін везе на зустріч з Трампом карту Донеччини?

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, що Путін узяв із собою на зустріч із Трампом карту Донецької області. Мапу для диктатора підготував начальник російського Генштабу Валерій Герасимов.

На карті відмічені шляхи просування російських ДРГ.

Задум ворога – переконати США, що просування ДРГ демонструють здатність армії Росії обвалити фронт і здійснити швидкий ривок на Донецькому напрямку, нібито в них все вже вирішено,

– пояснив чиновник.

При цьому Путін не планує уточнювати, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи у складі мають по 3 – 5 людей, а їхнє просочування зовсім не одне й те саме, що закріплення та утримання ділянок фронту.

Коваленко визнав, що ситуація на фронті складна. Однак у росіян немає можливостей швидко дійти до Краматорська і Слов'янська, як вони це намагаються вдавати. Також противник не вдалося окупувати ані Покровськ, ані Костянтинівку. Ці міста у планах Кремля мали бути захоплені ще у 2024 році.