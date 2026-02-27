Зеленский назвал табу на мирных переговорах с Путиным

Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что готов встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить окончание войны. Украинский лидер назвал вопросы, которые он точно не будет поднимать в разговоре с диктатором.

Президент Украины готов встретиться с Путиным для мирных переговоров, но о сдаче Донбасса не будет говорить с ним. Об этом он сказал в интервью Sky News.

Смотрите также "Трамп – не наивный человек": Уиткофф назвал главное условие заключения мирного соглашения

Что сказал Зеленский о возможных территориальных уступках?

Глава государства решительно возражает против того, чтобы отдавать оккупантам незахваченные территории, в частности такие города, как Славянск и Краматорск. Политик четко обозначил свою позицию – сдачи земель не будет, это "красная линия".

"Это наша территория. Очень странно звучит, почему мы должны уходить с собственной земли?", – подчеркнул он.

Зеленский пояснил: если ВСУ выйдут из части Донбасса, которую сейчас контролируют, около 200 тысяч местных жителей окажутся под российской оккупацией.

Он отметил, что никто не давал России оснований считать, что эти люди хотят стать россиянами, и предостерег, что в противном случае им может грозить убийство, принудительная отправка на фронт или заключение.

В то же время президент признал, что вернуть уже оккупированные территории Украине сейчас сложно, это будет стоить очень многих человеческих жизней. По словам политика, сегодня ни Россия побеждает, ни Украина проигрывает.

Территориальный вопрос на мирных переговорах