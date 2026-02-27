Зеленский назвал табу на мирных переговорах с Путиным
- Владимир Зеленский готов к мирным переговорам с Путиным, но категорически отказывается обсуждать сдачу территорий.
- Президент предостерег об угрозах для местных жителей в случае сдачи Донбасса.
Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что готов встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить окончание войны. Украинский лидер назвал вопросы, которые он точно не будет поднимать в разговоре с диктатором.
Президент Украины готов встретиться с Путиным для мирных переговоров, но о сдаче Донбасса не будет говорить с ним. Об этом он сказал в интервью Sky News.
Что сказал Зеленский о возможных территориальных уступках?
Глава государства решительно возражает против того, чтобы отдавать оккупантам незахваченные территории, в частности такие города, как Славянск и Краматорск. Политик четко обозначил свою позицию – сдачи земель не будет, это "красная линия".
"Это наша территория. Очень странно звучит, почему мы должны уходить с собственной земли?", – подчеркнул он.
Зеленский пояснил: если ВСУ выйдут из части Донбасса, которую сейчас контролируют, около 200 тысяч местных жителей окажутся под российской оккупацией.
Он отметил, что никто не давал России оснований считать, что эти люди хотят стать россиянами, и предостерег, что в противном случае им может грозить убийство, принудительная отправка на фронт или заключение.
В то же время президент признал, что вернуть уже оккупированные территории Украине сейчас сложно, это будет стоить очень многих человеческих жизней. По словам политика, сегодня ни Россия побеждает, ни Украина проигрывает.
Территориальный вопрос на мирных переговорах
- Россия уже не первый год требует от Украины вывода ВСУ из частично оккупированных областей. Как писали СМИ в конце 2025 года, Кремль якобы хочет получить весь Донбасс, а на Запорожье и Херсонщине готов заморозить линию фронта.
- В частности, это было прописано в 20-пунктовом плане, разработанном спецпосланником Путина Кириллом Дмитриевым и американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
- Украина против вывода ВСУ с Донбасса, а США предлагают превратить регион в демилитаризованную экономическую зону.
- Владимир Зеленский отмечал, что украинские силы могут выйти из Донбасса при условии, что российские отойдут на то же расстояние.
- По мнению президента, прекращение огня вдоль линии фронта является большим компромиссом со стороны Украины.