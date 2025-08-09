Президент США Дональд Трамп 15 августа встретится с Владимиром Путиным. Их встреча состоится на Аляске.

Однако один из высокопоставленных чиновников Белого дома отмечает, что ее планирование все еще нечеткое. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

Что известно о встрече Трампа и Путина?

По данным источников издания, все еще возможно, что украинский президент Владимир Зеленский может быть "определенным образом привлечен" к встрече Трампа и Путина.

Стоит заметить, что в Белом доме ранее заявляли, что Трамп открыт для встречи как с Путиным, так и с Зеленским. Однако затем президент США предположил, что может начать только со встречи с Путиным, сообщив журналистам, что планирует "начать с России".

Трамп заявил, что Путин хочет встретиться с ним как можно скорее. На вопрос о том, станет ли эта встреча последним шансом для России, американский лидер ответил, что ему не нравится использовать такой термин. А также отметил, что Владимир Зеленский и Путин – это двое умных людей.

В то же время, по мнению Трампа, шансы организовать трехстороннюю встречу с украинским и российским лидерами все еще есть.