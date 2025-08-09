Президент США Дональд Трамп 15 серпня зустрінеться з Володимиром Путіним. Їхня зустріч відбудеться на Алясці.

Проте один з високопосадовців Білого дому зазначає, що її планування все ще нечітке. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

Дивіться також Чому зустріч Трампа та Путіна відбудеться на Алясці: у Кремлі здивували поясненням

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна?

За даними джерел видання, все ще можливо, що український президент Володимир Зеленський може бути "певним чином залучений" до зустрічі Трампа та Путіна.

Варто зауважити, що у Білому домі раніше заявляли, що Трамп відкритий для зустрічі як з Путіним, так і з Зеленським. Однак потім президент США припустив, що може почати лише із зустрічі з Путіним, повідомивши журналістам, що планує "почати з Росії".

Трамп заявив, що Путін хоче зустрітися з ним якомога швидше. На запитання про те, чи стане ця зустріч останнім шансом для Росії, американський лідер відповів, що йому не подобається використовувати такий термін. А також зазначив, що Володимир Зеленський та Путін – це двоє розумних людей.

Водночас, на думку Трампа, шанси організувати тристоронню зустріч з українським та російським лідерами все ще є.