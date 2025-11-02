В Кремле рассчитывали на другой результат: аналитик сказал, из-за чего сильно запаниковали в России
- Встреча Трампа и Си Цзиньпина показала, что Россия потеряла свой геополитический вес на фоне контактов США и Китая.
- Москва осознает, что ее дипломатическая стратегия становится сложнее, поскольку Путин потерял влияние на Трампа, даже несмотря на ядерные угрозы.
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина развеяла определенные иллюзии Кремля. Об этом свидетельствуют последние заявления российских чиновников, ведь они осознают, что их переговорные позиции значительно просели.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, подчеркнув, что именно вызвало панику у российской власти. Также он объяснил, почему Москва стремительно теряет свои геополитические позиции.
Почему Москва теряет свой геополитический вес?
Клочок объяснил, что Кремль фактически признал в публичной плоскости, что его контакты с Дональдом Трампом потеряли потенциал.
Заявления Сергея Лаврова относительно пакта о ненападении со странами ЕС, Кирилла Дмитриева о том, что война может закончиться в течение года, информация о готовности Владимира Путина якобы пойти на территориальные уступки Украине свидетельствуют, по его мнению, о большом желании Москвы вернуться в переговоры.
Россия из-за ряда последних событий фактически потеряла субъектность. Ведь во время встречи Трампа и Си было объявлено о том, что эти две страны фактически являются основными сегодня в мире. И на этом фоне Кремль потерялся,
– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Башня".
Вопрос войны в Украине не был первым в повестке дня этой встречи, но и, как заметил он, не был третьим. Это понятно из слов Трампа после переговоров, когда он называл войну безумием, которое надо прекратить. И он очень надеется, что Си Цзиньпин ему в этом поможет.
Также вопрос закупки Китаем российской нефти не стал краеугольным камнем противостояния между Китаем и США. Однако в этой теме нужно наблюдать за дальнейшими действиями Пекина. Возможно, он уменьшит объемы закупки нефти в России.
Эти переговоры свидетельствуют о том, что Москва не может и не будет игроком в геополитике на уровне с Китаем и США. Россияне хоть и говорят, что не стремятся к доминированию, но на сегодня политический вес Путина существенно уменьшился,
– подчеркнул он.
Си Цзиньпин продемонстрировал, по словам Клочко, что ему не безразлично, что будет в России и в Северной Корее, ведь это его союзники. Однако они являются меньшими партнерами Китая, которых он будет использовать исключительно для достижения собственных целей.
Это прекрасно понимают и в Вашингтоне, и в Пекине, и в Кремле, где сейчас в определенной степени паника. Потому что выстраивать дальше свою дипломатическую стратегию россиянам будет все сложнее,
– отметил Валерий Клочок.
В этом смысле, по его мнению, не сработали даже ядерные угрозы Путина, которые были озвучены именно в адрес Трампа. Однако президент США ответил на это проведением ядерных испытаний стороны США, хотя он и за денуклеаризацию.
К слову. Дональд Трамп после тестирования Россией ядерного оружия, объявил, что США должны начать испытания ядерного оружия "на равных условиях" с Россией и Китаем. Трамп добавил, что США имеют "больше ядерного оружия, чем любая другая страна".
Это свидетельствует, как отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", о том, что Путин потерял драйв и давление, который имел на президента США, и возможность дальше дурить голову Трампу, который уже не ведется на это.
О чем говорили Дональд Трамп и Си Цзиньпин во время встречи?
- Руководители США и Китая впервые за шесть лет провели переговоры. Трамп назвал эту встречу "удивительной", а Си Цзиньпина – замечательным лидером. По словам президента США, было достичь ряда важных решений.
- Еще одной важной темой встречи стала война в Украине. Американский лидер подчеркнул, что будет работать вместе с Си Цзинпином "чтобы что-то сделать". По словам Трампа, они "согласились, что обе стороны погружены в борьбу, и иногда приходится позволять им воевать, сумасшедшие".
- Кроме того, президенту США и главе Китая удалось договориться по фентанилу, а Си пообещал способствовать остановке потоков этого вещества в Соединенные Штаты. В то же время Трамп снизил тарифы на фентанил для Китая с 20% до 10%.
- Среди других договоренностей Трампа и Си – снижение со стороны США пошлин до 47% и отмена сборов для китайских судов. В то же время Китай пообещал возобновить экспорт редкоземельных металлов в год и увеличить закупку сои в США.