У Кремлі розраховували на інший результат: аналітик сказав, через що сильно запанікували в Росії

Зустріч Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна розвіяла певні ілюзії Кремля. Про це свідчать останні заяви російських посадовців, адже вони усвідомлюють, що їхні переговорні позиції значно просіли.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, наголосивши, що саме викликало паніку у російській владі. Також він пояснив, чому Москва стрімко втрачає свої геополітичні позиції.

Чому Москва втрачає свою геополітичну вагу?

Клочок пояснив, що Кремль фактично визнав у публічній площині, що його контакти із Дональдом Трампом втратили потенціал.

Заяви Сергія Лаврова щодо пакту про ненапад із країнами ЄС, Кирила Дмитрієва про те, що війна може закінчитися впродовж року, інформація про готовність Володимира Путіна нібито піти на територіальні поступки Україні свідчать, на його думку, про велике бажання Москви повернутися в переговори.

Росія через низку останніх подій фактично втратила суб'єктність. Адже під час зустрічі Трампа і Сі було оголошено про те, що ці дві країни фактично є основними сьогодні у світі. І на цьому тлі Кремль загубився,

– підкреслив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Питання війни в Україні не було першим на порядку денному цієї зустрічі, але й, як зауважив він, не було третім. Це зрозуміло зі слів Трампа після перемовин, коли він називав війну божевіллям, яке треба припинити. І він дуже сподівається, що Сі Цзіньпін йому в цьому допоможе.

Також питання закупівлі Китаєм російської нафти не стало наріжним каменем протистоянням між Китаєм і США. Проте у цій темі потрібно спостерігати за подальшими діями Пекіну. Можливо, він зменшить обсяги закупівлі нафти в Росії.

Ці переговори свідчать про те, що Москва не може і не буде гравцем у геополітиці на рівні з Китаєм і США. Росіяни хоч і кажуть, що не прагнуть до домінування, але на сьогодні політична вага Путіна суттєво зменшилася,

– підкреслив він.

Сі Цзіньпін продемонстрував, за словами Клочка, що йому не байдуже, що буде в Росії і в Північній Кореї, адже це його союзники. Проте вони є меншими партнерами Китаю, яких він використовуватиме виключно для досягнення власних цілей.

Це чудово розуміють і в Вашингтоні, і в Пекіні, і в Кремлі, де зараз до певної міри паніка. Тому що вибудовувати далі свою дипломатичну стратегію росіянам буде все складніше,

– відзначив Валерій Клочок.

У цьому сенсі, на його думку, не спрацювали навіть ядерні погрози Путіна, які були озвучені саме на адресу Трампа. Однак президент США відповів на це проведенням ядерних випробувань боку США, хоча він і за денуклеаризацію.

До слова. Дональд Трамп після тестування Росією ядерної зброї, оголосив, що США мають розпочати випробування ядерної зброї "на рівних умовах" з Росією та Китаєм. Трамп додав, що США мають "більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна".

Це свідчить, як наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", про те, що Путін втратив драйв і тиск, який мав на президента США, та можливість далі дурити голову Трампу, який вже не ведеться на це.

