18 августа в Белом доме состоялся саммит с участием Владимира Зеленского, Дональда Трампа и европейских лидеров. Несмотря на тревожные ожидания, она прошла успешно.

Эксперт по международной политике и конфликтологии Дмитрий Шеренговский в эксклюзивном интервью 24 Каналу заявил, что встреча Зеленского и Трампа была важной и полезной с нескольких точек зрения.

Смотрите также Иностранные войска в Украине: какие сценарии существуют и являются наиболее реалистичными

В чем успех встречи Зеленского и Трампа?

Во-первых, встреча Трампа и Зеленского показала, что Украина все еще остается в переговорном процессе. Трамп показал готовность искать пути для диалога. Это очень важно, потому что без диалога есть риск затяжной войны. И именно Украина больше всего заинтересована, чтобы это прекратить.

Во-вторых, политики обсуждали роль европейских партнеров. Это был ключевой момент, потому что с самого начала было ясно: только разговора между США и Украиной недостаточно – нужен формат с привлечением Европы.

В-третьих, перед встречей чувствовалась смена риторики. Особенно на контрасте с предыдущими переговорами Трампа с Путиным, которые имели тревожный вид: тогда были преувеличены ожидания и даже ходили слухи, что Россия якобы готова на компромиссы. Но, в конце концов, Москва не смогла протолкнуть многие свои требования. Поэтому уже тогда ситуация не выглядела угрожающей.

Когда же состоялась сама встреча в Белом доме, стало ясно – ничего драматического не произошло.

Если абстрагироваться от личности Трампа и представить на его месте Байдена, Клинтона или Сандерса, то это была обычная медиация.

Речь идет о классическом процессе посредничества: когда третья сторона – в этом случае США – пытается посадить за стол две враждующие стороны, очертить их "красные линии" и найти, где есть пространство для компромисса.

Напомним, что по итогам саммита в Белом доме США и страны Европы начали готовить проект гарантий безопасности для Украины. Американцы пообещали свое участие в защите нашего государства от повторной российской агрессии.