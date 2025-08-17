На Аляске 15 августа состоялась встреча президента США с российским диктатором. Для Путина подготовили красную дорожку, из аэропорта на саммит он ехал в одной машине с Трампом.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала, комментируя саммит на Аляске, отметил, что его встревожило то, что как следствие сегодня нет никаких санкций против российских гигантов по продаже нефтепродуктов: "Роснефть", "Лукойл".

Встреча Трампа и Путина – это встреча двух капиталистов

Тревожным сигналом, как отметил Тимочко, является то, что как только Путин вернулся из США, то даже в выходные издал приказ о привлечении иностранных инвесторов в российскую нефтедобывающую отрасль. Это то, что, по его словам, было прогнозируемо. Он отметил, что это была встреча двух капиталистов, которые решали финансовые, торговые вопросы.

По словам Тимочко, достаточно было увидеть, как на коленях американские солдаты стелют красную дорожку для Путина, чтобы понять суть этой встречи. Он считает, что бизнес вопросы для Трампа стоят выше других.

Меня удивило, что не нашлось технического персонала, который бы стелил этот ковер, а поручили это делать военным. Хотя в таких ситуациях ничего не случайно, все подробно проговаривается: от дорожки до питания,

– озвучил Тимочко.

Издание Reuters сообщило, что российский диктатор во время разговора с Трампом предложил заморозить боевые действия на части линии фронта при условии, что украинская армия выйдет с территории Донецкой области.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ подчеркнул, что решения, которые будут приниматься на уровне межгосударственных представителей или первых лиц Украины и России будут зависеть в первую очередь от украинского общества, состояния готовности бороться, внутренней консолидации, готовности поддерживать ВСУ в этой борьбе.

"Может быть давление. Путин считает уступкой со своей стороны то, что он не оккупирует всю Украину, а то, что он это просто не может сделать – другой вопрос. Стоит понимать, что планы глобальных государств проваливались, если страна, против которой направлялись негативные действия, отказывалась их выполнять, а народ имел стержень к сопротивлению", – отметил Тимочко.

Он прогнозирует, что Украину ждут серьезные вызовы, все напрямую будет зависеть от готовности украинцев быть объединенными.

Напомним, что западные СМИ сообщили, что Трамп озвучил Зеленскому предложение Путина о возможности заморозить большую часть линии фронта в обмен на Донбасс. Президент Украины отказался от этого. 18 августа он вместе с европейскими союзниками прибудет в Вашингтон на встречу с американским президентом.