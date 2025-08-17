На Алясці 15 серпня відбулась зустріч президента США з російським диктатором. Для Путіна підготували червону доріжку, з аеропорту на саміт він їхав в одній автівці з Трампом.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері 24 Каналу, коментуючи саміт на Алясці, зазначив, що його стривожило те, що як наслідок сьогодні немає жодних санкцій проти російських гігантів з продажу нафтопродуктів: "Роснєфть", "Лукойл".

Зустріч Трампа і Путіна – це зустріч двох капіталістів

Тривожним сигналом, як зазначив Тимочко, є те, що як тільки Путін повернувся з США, то навіть у вихідні видав наказ про залучення іноземних інвесторів у російську нафтовидобувну галузь. Це те, що, з його слів, було прогнозовано. Він наголосив, що це була зустріч двох капіталістів, які вирішували фінансові, торгові питання.

За словами Тимочка, достатньо було побачити, як на колінах американські солдати стелять червону доріжку для Путіна, щоб зрозуміти суть цієї зустрічі. Він вважає, що бізнесові питання для Трампа стоять вище за інші.

Мене здивувало, що не знайшлося технічного персоналу, який би стелив цей килим, а доручили це робити військовим. Хоча в таких ситуаціях нічого не випадково, все детально проговорюється: від доріжки до харчування,

– озвучив Тимочко.

Видання Reuters повідомило, що російський диктатор під час розмови з Трампом запропонував заморозити бойові дії на частині лінії фронту за умови, що українська армія вийде з території Донецької області.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ підкреслив, що рішення, які будуть ухвалюватися на рівні міждержавних представників або перших осіб України та Росії залежатимуть в першу чергу від українського суспільства, стану готовності боротися, внутрішньої консолідації, готовності підтримувати ЗСУ в цій боротьбі.

"Може бути тиск. Путін вважає поступкою зі свого боку те, що він не окуповує всю Україну, а те, що він це просто не може зробити – інше питання. Варто розуміти, що плани глобальних держав провалювалися, якщо країна, проти якої скеровувалися негативні дії, відмовлялась їх виконувати, а народ мав стрижень до спротиву", – наголосив Тимочко.

Він прогнозує, що Україну чекатимуть серйозні виклики, все напряму залежатиме від готовності українців бути об'єднаними.

Нагадаємо, що західні ЗМІ повідомили, що Трамп озвучив Зеленському пропозицію Путіна щодо можливості заморозити більшу частину лінії фронту в обмін на Донбас. Президент України відмовився від цього. 18 серпня він разом з європейськими союзниками прибуде у Вашингтон на зустріч з американським президентом.