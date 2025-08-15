Президент США Дональд Трамп встретится с диктатором Путиным на Аляске уже 15 августа. Нужно внимательно следить за тем, о чем оба попытаются договориться.

Об этом 24 Каналу рассказал немецкий политолог Сергей Сумленный, заметив, что Европа могла бы повлиять на результаты встречи Трампа и Путина. У них есть возможности, но нет политической воли.

Смотрите также Как россияне продали Аляску американцам и почему именно здесь состоятся переговоры Путина и Трампа

Чего ожидать от встречи Трампа и Путина?

Как отметил Сумленный, Европа могла бы нейтрализовать любое взаимодействие Трампа и Путина, если бы объявила о серьезном увеличении военной помощи для Украины. Речь идет и об артиллерии, и о ракетах, и о бронированной технике и т.д.

Технически это возможно. Практически – не совсем. В Европе, несмотря на все решительные заявления, отсутствует политическая воля. Речь идет не об отдельных европейских государствах, а об общеевропейской политической воле. Если бы Европа сделала это, то любые коммуникации между Трампом и Путиным не имели бы смысла. Вот, договорился Трамп об "обмене" областями, а ВСУ уже начали выбивать врага оттуда,

– сказал Сумленный.

Украине нужно быть осторожной, ведь одна из главных идей саммита Трампа и Путина – показать, что оба хотят "мира". Там они и попытаются пропихнуть идею выхода Украины из своих территорий или абсурдного "обмена" и т.д.

Нашему государству не стоит вообще на это соглашаться. Далее Трамп может начать рассказывать, что именно Украина якобы "срывает мирный процесс".

Начнет говорить, что два "великих деятеля договорились о мире, а Украина отказалась. Поэтому давайте сейчас введем против Украины санкции, лишим военной помощи" и так далее. Цель этой встречи – создать квазиюридическую почву для дальнейшего давления на Украину,

– считает Сумленный.

Добавим, в Кремле уже назвали состав делегации, которая поедет в США. Также известно, когда начнется разговор Трампа и Путина.