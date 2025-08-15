Президент США Дональд Трамп зустрінеться із диктатором Путіним на Алясці вже 15 серпня. Потрібно уважно стежити за тим, про що обоє спробують домовитися.

Про це 24 Каналу розповів німецький політолог Сергій Сумленний, зауваживши, що Європа могла б вплинути на результати зустрічі Трампа і Путіна. У них є можливості, але немає політичної волі.

Чого очікувати від зустрічі Трампа і Путіна?

Як наголосив Сумленний, Європа могла б нейтралізувати будь-яку взаємодію Трампа і Путіна, якби оголосила про серйозне збільшення військової допомоги для України. Йдеться і про артилерію, і про ракети, і про броньовану техніки тощо.

Технічно це можливо. Практично – не зовсім. В Європі, попри всі рішучі заяви, відсутня політична воля. Йдеться не про окремі європейські держави, а про загальноєвропейську політичну волю. Якби Європа зробила це, то будь-які комунікації між Трампом і Путіним не мали б сенсу. От, домовився Трамп про "обмін" областями, а ЗСУ вже почали вибивати ворога звідти,

– сказав Сумленний.

Україні потрібно бути обережною, адже одна з головних ідей саміту Трампа і Путіна – показати, що обоє хочуть "миру". Там вони й спробують пропхнути ідею виходу України зі своїх територій або абсурдного "обміну" тощо.

Нашій державі не варто взагалі на це погоджуватися. Далі Трамп може почати розповідати, що саме Україна буцімто "зриває мирний процес".

Почне говорити, що два "великих діячі домовилися про мир, а Україна відмовилася. Тому давайте зараз введемо проти України санкції, позбавимо військової допомоги" і так далі. Мета цієї зустрічі – створити квазіюридичне підґрунтя для подальшого тиску на Україну,

– вважає Сумленний.

Додамо, в Кремлі вже назвали склад делегації, яка поїде до США. Також відомо, коли почнеться розмова Трампа і Путіна.