Спецпосланник президента США побывал в Кремле. В России заявили, что разговор между Уиткоффом и Путиным был конструктивным. Тема беседы – российско-украинская война.

Политолог Олег Саакян в разговоре с 24 Каналом отметил, что тот факт, что этот разговор длился три часа, свидетельствует о том, что или Путин снова провел Уиткоффу историческую лекцию, или было сложно разговаривать, потому что заранее ничего не было договорено.

Какой сценарий хочет воплотить Кремль?

Саакян считает, что между Уиткоффом и Путиным были реальные переговоры, где очерчивались позиции и перспективы, как ситуация будет двигаться дальше. По его словам, интрига кроется в том, или Уиткофф приехал, чтобы объяснить России, что ее ждет, если она не будет идти на конструктивные шаги, или он прибыл, чтобы услышать сценарий Кремля и затем озвучить его Трампу.

Россия, по словам политолога, может сейчас, например, с помощью прекращения огня в воздухе создать ситуацию, когда с одной стороны она как бы дает победу Трампу, но с другой – она крайне отравлена.

Ведь для России ничего "в минус" не меняется, предприятия в дальнейшем будут работать и наоборот не будут подвергаться ударам украинских дронов и ракет,

– озвучил Саакян.

При этом именно российская сторона будет контролировать, когда эти удары возобновить и может сделать это под любым вымышленным предлогом. Например, по словам политолога, россияне могут сказать, что якобы в их многоэтажку прилетел украинский БпЛА. Они могут сами это сделать и обвинить потом Украину.

"Тогда все дроны и ракеты, которые будут произведены за это время (воздушного перемирия – 24 Канал), снова свалятся на головы украинцев в тот момент, когда это будет необходимо России. А в процессе она выиграет время без дополнительного санкционного давления", – озвучил Саакян.

Политолог выразил сомнение, что российской стороне удастся воплотить такой сценарий. Он отметил первый положительный сигнал, который появился после встречи Уиткоффа и Путина. Говорится о том, что США ввели пошлины в отношении Индии, которая покупает российскую нефть.

Такое решение явно принималось и подписывалось не без синхронизации с визитом Уиткоффа в Москву, потому что иначе сделали бы это раньше, в момент, когда он приземлился там, но сделали это после встречи,

– подчеркнул политолог.

Идти на такой шаг, по мнению Саакяна, Вашингтон мог только в ситуации, когда Уиткоффу не удалось достичь желаемого во время разговора с Путиным.

Напомним, что после визита в Россию спецпосланника американского президента госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь в Белом доме лучше понимают условия, при которых Россия может прекратить огонь. А сам Трамп озвучил, что переговоры с Путиным 6 августа были "очень хорошие", но, говоря об уступках со стороны Кремля, он заметил, что прорыва пока нет.