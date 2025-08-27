Украина выразила готовность к встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. Интересно, что большинство мест, где бы теоретически она могла состояться, не подходит или Украине, или России.

Поэтому встреча может быть на Ближнем Востоке или в Турции. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что пока Россия может не соглашаться на нее.

Где встреча Путина и Зеленского точно не состоится?

Экс-сотрудник СБУ отметил, что россияне неоднократно вбрасывали в инфопространство предложение, чтобы Зеленский приехал на встречу с Путиным в Москву. Однако этого точно не произойдет. Так же российский диктатор не приедет в Киев.

Для нашей страны также неприемлемы Минск и Венгрия. Они не могут быть нейтральными. Ранее в Минске наши делегации были под колпаком российской ФСБ и КГБ – они пытались наших дипломатов контролировать и подслушивать в их номерах. Между тем для Кремля неприемлема Европа, Путин боится туда ехать, в частности учитывая опасность перелета,

– объяснил он.

Поэтому, по словам Ступака, остается несколько вариантов места для встречи – Турция и страны Ближнего Востока. Эти страны подойдут и Украине, и России.

В то же время экс-сотрудник СБУ добавил, что в ближайшее время ожидать встречи не стоит, потому что России она неинтересна – у нее есть успехи на фронте. Основу для встречи можно будет разве наработать, когда перед ней будут встречаться небольшие контактные группы обеих сторон.

Встреча Зеленского и Путина: что известно на данный момент?